Battlefield Next – DICE hilft bei Singleplayer-Kampagne

„Unsere Entscheidung, unser Singleplayer-Team hier bei DICE aufzubauen, ist ein proaktiver Ansatz, der unsere globalen Teams frühzeitig mit den Ressourcen ausstattet, die sie benötigen, wenn wir auf das nächste Battlefield-Erlebnis blicken. Wir haben eine immense Menge an Stärke und Möglichkeiten in unseren drei globalen Studios, wobei jedes Team seine eigenen tiefen Franchise-Erfahrungen einbringt. Jetzt sind wir in der Lage, unsere Möglichkeiten zu erweitern und von neuen Talenten zu profitieren, die Ridgeline helfen werden, das nächste Kapitel für das Franchise zu schreiben.“

Das bestätigt DICE VP und GM Rebecka Coutaz gegenüber Gamesindustry , während das in Los Angeles angesiedelte Studio Ripple Effect an einem separaten Multiplayer-Projekt arbeitet.

