Battlefield Pro: EA gräbt das Premium-Modell wieder aus, inkl. mysteriösen Radiosender

Electronic Arts hat möglicherweise ein neues Ass im Ärmel – und diesmal glänzt es in Premium-Gold: Battlefield Pro. Laut neuesten Funden von Dataminern soll sich das neue Abo-Modell stark am früheren „Battlefield Premium“ orientieren, nur mit einem modernen Anstrich, mehr digitalen Goodies – und einem Namen, der klingt, als wolle man eSports-Champions züchten.

Die Infos stammen (angeblich) aus dem Umfeld von Battlefield Labs und wurden ohne Quellenangabe von der Seite MP1st zusammengetragen. Wie immer gilt: Ein gesundes Maß an Skepsis schadet nicht – wir wissen alle, wie oft sich solche Leaks am Ende als Wunschdenken entpuppen. Aber der Inhalt klingt durchaus plausibel. Und ein bisschen zu detailliert, um komplett aus der Luft gegriffen zu sein.

Das steckt (angeblich) in „Battlefield Pro“

Und was wird geboten?

Battle Pass-Zugang mit sämtlichen Belohnungen – plus ein paar exklusive Extra-Häppchen.

mit sämtlichen Belohnungen – plus ein paar exklusive Extra-Häppchen. 6 exklusive Sofortfreischaltungen , vermutlich kosmetischer Natur.

, vermutlich kosmetischer Natur. +10 % Battle Pass-XP – für alle, die schneller glänzen wollen.

– für alle, die schneller glänzen wollen. Persistent Server im Portal-Modus – endlich wieder eigene Server, wie damals bei „Bad Company 2“.

– endlich wieder eigene Server, wie damals bei „Bad Company 2“. 20 Stufensprünge für den schnellen Erfolg.

für den schnellen Erfolg. Ein exklusiver Bonuspfad , der in der laufenden Saison freigeschaltet wird.

, der in der laufenden Saison freigeschaltet wird. BF Pro-Herausforderungen mit Belohnungen aus aktuellen und früheren Seasons.

mit Belohnungen aus aktuellen und früheren Seasons. Und – kein Scherz – ein Battlefield Pro-Radiosender. Was auch immer das ist.

Gerade letzterer Punkt sorgt für Stirnrunzeln. Was soll ein Radiosender in einem Shooter? Ist das ein Musikstream? Kommentar von Entwicklern? Oder einfach nur eine neue Lobby-Beschallung? Offene Fragen, die mehr nach PR-Gimmick als nach Gameplay-Feature klingen.

Der monetarisierte Rückfall in alte Zeiten?

Früher war Battlefield Premium ein einmaliger Kauf – heute würde so ein Modell vermutlich monatlich oder saisonal abgerechnet. Der Trend geht schließlich zum Abo statt zur Einmalzahlung. Klar ist: Mit dem (ebenfalls geleakten) kostenlosen Battle-Royale-Ableger im neuen Battlefield-Universum würde so ein Premium-Modell wie die Faust aufs Auge passen. Free-to-play vorne, Mikrotransaktionen hinten – das kennt man ja inzwischen.

Ob „Battlefield Pro“ am Ende Realität wird oder nur ein digitaler Fiebertraum bleibt, steht in den Sternen. Vielleicht geben die aktuellen Playtests bald mehr her. Aber wenn EA wirklich wieder auf dedizierte Server, exklusive Inhalte und bezahlte Boosts setzt, könnte das durchaus den Hardcore-Fans gefallen – oder sie komplett vor den Kopf stoßen. Je nachdem, wie fair oder gierig das Modell am Ende gestaltet ist.

Bis dahin gilt: Alles noch unbestätigt, alles mit Vorsicht genießen – aber hey, ein Radiosender klingt schon irgendwie… weirdly exciting.