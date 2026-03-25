Bau-Wahnsinn angekündigt: Salvation Denied lässt euch ab 2027 die Statik prüfen

Publisher Digital Vortex Entertainment und das Indie-Studio Firevolt haben heute die chaotische Koop-Bausimulation „Salvation Denied“ offiziell angekündigt. Wer keine Lust hat, bis zum Release 2027 zu warten, kann ab sofort in einen einwöchigen Open Playtest auf Steam eintauchen und die Belastungsgrenzen digitaler Megabauten testen.

In „Salvation Denied“ schlüpft ihr in die Rollen kleiner, gelber Roboter, die auf einem lebensfeindlichen Planeten gigantische Strukturen für einen mysteriösen Auftraggeber errichten müssen. Das Spiel nutzt ein konsequent physikbasiertes System, bei dem jedes Bauteil reales Gewicht besitzt. Ein einziger falsch platzierter Träger kann dazu führen, dass euer gesamtes Projekt wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht.

Chaos-Koop mit physikalischer Tiefe

Was auf den ersten Blick wie ein entspannter Simulator wirkt, entpuppt sich im Trailer schnell als hektisches Slapstick-Fest. Mit bis zu vier Spielern rennt ihr über schwankende Plattformen, nutzt Gravity Guns, um Träger in Position zu bringen, oder setzt Jetpacks ein, um rechtzeitig vor dem Einsturz zu fliehen.

Besonders spannend ist integrierte Proximity Voice Chat. Wenn die Rufe eurer Freunde leiser werden, während sie mitsamt einer einstürzenden Brücke in den Abgrund segeln, sorgt das für eine Immersion, die man eher aus Titeln wie Lethal Company kennt. Um das Chaos perfekt zu machen, setzen euch Umweltkatastrophen wie Meteoritenschauer oder Säureregen zusätzlich unter Druck.

Große Maschinen und absurde Gadgets

Um die monumentalen Bauwerke überhaupt bändigen zu können, stehen euch massive Maschinen zur Verfügung: Während der Gravity Tank ganze Sektionen eurer Konstruktion verschiebt, dient der Fatboy – ein Hybrid aus Bulldozer und Schredder – dem gezielten „Rückbau“. Ergänzt wird der Fuhrpark durch einen 3D-Drucker, der Schrott in nützliche Teile recycelt, dabei aber immer wieder zu gefährlichen Fehlfunktionen neigt.

Die Relevanz von „Salvation Denied“ liegt in der Balance. Firevolt scheint hier kein reines „Sandkasten-Bauen“ anzustreben, sondern nutzt die Physik als ständigen Antagonisten. Für Fans von Poly Bridge oder Besiege, die schon immer mal im Team und unter Zeitdruck bauen wollten, ist der Titel ein heißer Kandidat.

Seid ihr der Typ Bauleiter, der alles akribisch plant, oder eher derjenige, der am Ende den „versehentlichen“ Abriss mit dem Fatboy einleitet?