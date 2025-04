Bay Side – Die neue Erweiterung für Ambulance Life ist nichts für schwache Nerven

Rettungskräfte haben keinen leichten Job – vor allem dann nicht, wenn auf der Strandparty plötzlich mehr geblutet als getanzt wird. Mit Bay Side, der neuen Erweiterung für Ambulance Life: A Paramedic Simulator, bringen NACON und Aesir Interactive frischen Wind in den Alltag digitaler Lebensretter. Und der riecht ganz eindeutig nach Adrenalin, Schweiß und Desinfektionsmittel.

Von der Strandparty in den Schockraum

Inmitten der von San Francisco inspirierten Metropole San Pelicano öffnen sich neue Einsatzgebiete – allen voran der lebendige Stadtteil Bellhill. Dort wartet nicht nur die hübsche Aussicht aufs Wasser, sondern auch ein breites Arsenal an chaotischen Notfällen, das selbst erfahrene Paramedics ins Schwitzen bringt. Wer dachte, ein viraler Internet-Trend sei harmlos, hat noch nie gesehen, was eine AR-Brille in falschen Händen anrichten kann.

Die neue Erweiterung wirft Spieler ohne große Vorwarnung mitten ins Geschehen: Die Diagnose muss stimmen, die Versorgung sitzen – und das möglichst schnell. Mit frischem Equipment im Gepäck gilt es, die richtigen Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen. Ob Alkoholvergiftung am Strand, ein Unfall wegen Selfie-Wahn oder ein Massencrash nach einer wilden Polizeiverfolgung – in Bay Side wird das Chaos zum Alltag.

Realismus unter Hochspannung

Besonders das Großschadensszenario auf der San-Pelicano-Brücke sticht hervor: Dutzende Verletzte, Sirenen, kreischende Funkgeräte – hier wird jede Sekunde zum Thriller. Und genau das macht den Reiz aus. Denn Ambulance Life bietet nicht nur spektakuläre Einsätze, sondern stellt auch die Frage: Wie geht man mit Verantwortung um, wenn jede Entscheidung Leben kosten – oder retten – kann?

Hinter dem Titel stehen die Münchener von Aesir Interactive, die sich schon mit Police Simulator: Patrol Officers einen Namen gemacht haben. Mit Ambulance Life wagen sie sich erneut in die Welt der Alltagshelden und liefern eine der realistischsten Rettungssimulationen, die es aktuell auf dem Markt gibt.

Die Bay Side-Erweiterung ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich – also rein in den Einsatzwagen und Blaulicht an! Es könnte jemand auf euch warten, der dringend Hilfe braucht. Und dieses Mal reicht kein Pflaster.