Bayblon’s Fall – Demo, Season 1 & Battle Pass angekündigt

Im Zuge des aktuellen Broadcast zu Babylon’s Fall hat Square Enix eine spielbare Demo angekündigt, die in diesem Februar erscheint. Darüber hinaus gibt man einen Ausblick auf die Season 1 und den ersten Battle Pass.

Die Demo erscheint zunächst am 25. Februar für PlayStation 5 und PS4 und umfasst den 4-Spieler Online-Modus, einschließlich dem Opening und dem Tutorial. Der erzielte Fortschritt in der Demo kann anschließend mit in die Vollversion übernommen werden.

Season 1 “Eternal Tower” Premium Battle Pass

Ebenfalls angekündigt wurde der Season 1 “Eternal Tower” Premium Battle Pass. Mit den Seasons verspricht Square Enix alle drei Monate neue Inhalte für Babylon’s Fall, wobei die Season One umgehend am 25. Februar mit der Demo startet und bis zum 31 Mai 2022 läuft.

Wie üblich werden diese von einem Battle Pass begleitet, der sowohl kostenlos, wie auch kostenpflichtig erhältlich sein wird. Damit haben die Spieler die Gelegenheit, sich spielerisch Premium-Belohnungen zu verdienen. In der Season One wird es zunächst aber auch Premium-Inhalte kostenlos geben.

Mit dem Battle Pass verdienen sich Spieler verschiedene Belohnungen, indem sie Battle Points (BP) sammeln, was durch das Abschließen von Missionen und Quests möglich ist und indem sie in Stufen aufsteigen. Der Free Battle Pass ist für alle Spieler kostenlos und umfasst Belohnungen durch Boost-Items, die die Menge der gewonnenen Erfahrungspunkte und Spielwährung erhöhen. Der Premium Battle Pass kostet 1.000 GARAZ (In-Game Währung) und umfasst unter anderem kosmetische Gear, Emotes, Posen usw.

Babylon’s Falls hat inzwischen den Gold-Status erreicht und verspricht epische Welten mit dynamischen Koop-Kämpfe, mächtige Waffen und ein einzigartiges, beeindruckendes Art-Design. Alleine oder mit bis zu vier Spielern zieht man hier mit einer Gruppe von Kriegern in den Kampf, auch bekannt als die Wächter. Mit einer speziellen Ausrüstung, den Gideon-Särgen, stürzen sie sich in eine Odyssee, um den gigantischen Turm von Babylon zu überwinden, in dem ein großes Vermächtnis schlummert.

Bayblon’s Fall erscheint am 03. März 2022.