Bayonetta kehrt zurück: Umbra-Magie auf der PS5

Bayonetta ist zurück, wenn auch nicht in einem eigenen Spiel, sondern als Teil einer besonderen Kooperation. Auf der Tokyo Game Show 2025 kündigte NEXON ein Crossover zwischen The First Descendant und der legendären Umbra-Hexe an. Ab dem 6. November dürfen Spieler in den Genuss exklusiver Skins und Effekte kommen, die den unverkennbaren Stil von Bayonetta ins Spiel transportieren.

Im dazugehörigen Trailer ist Gley mit dem Collab-Waffenskin „The Last Dagger“ zu sehen, inspiriert von Bayonettas ikonischen „Scarborough Fair“-Pistolen. Besonders spannend sind die Kämpfe, die an die bekannte „Witch Time“-Mechanik erinnern – Projektile verharren in Zeitlupe, während der Spieler die Oberhand behält.

Skins, Effekte und mehr

Die Zusammenarbeit bringt nicht nur Waffen-Skins, sondern auch einen kompletten Bayonetta-Charakter-Skin, Fersenpistolen-Designs, Make-up-Optionen und spezielle Social-Motions ins Spiel. Selbst Spawn- und Despawn-Effekte greifen die Ästhetik der Hexe auf. Für Fans der Reihe dürfte das ein nostalgischer Moment sein, und für Neulinge ein spannender Einstieg in Bayonettas Stilwelt.

Um die Kooperation gebührend zu feiern, veranstaltet NEXON am 27. September einen Livestream. Hier gibt’s nicht nur Bayonetta-Cosplay von der Tokyo Game Show zu sehen, sondern auch eine Vorschau auf das Update am 1. Oktober. Neben einer neuen Waffe („Sword“) und passenden Modulen wird auch ein neuer Dungeon vorgestellt, ein weiteres Zeichen, dass The First Descendant inhaltlich weiter ausgebaut wird.

Crossovers sind mittlerweile Alltag im Gaming. Doch Bayonetta passt thematisch überraschend gut zu The First Descendant: Beide setzen auf schnellen, stilisierten Kampf, der von Ästhetik lebt. Die Frage ist, ob diese Kooperation nur ein kurzer Fan-Service bleibt oder längerfristig für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Für PS5-Spieler könnte es der perfekte Zeitpunkt sein, den Looter-Shooter erneut auszuprobieren.

Was meint ihr? Ist Bayonetta als Collab ein Grund, The First Descendant wieder anzuschmeißen – oder braucht es dafür mehr als kosmetische Inhalte?