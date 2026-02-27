Bayonetta und Metal Gear Rising Revengence: Leak spricht von Remaster, Remake und neuem Spiel

Massiv neue Gerüchte rund um Bayonetta und Metal Gear Rising Revengence machen die Runde. Ein Leak aus dem chinesischen Forum Baidu Tieba, der sich auf einen Insider mit früheren Treffern bei Ninja Gaiden 4 stützt, zeichnet ein potenzielles Bild für die Zukunft beider Marken. Bestätigt ist davon nichts, aber es ist detailreich genug, um Aufmerksamkeit zu erregen.

UE5 soll Marke modernisieren, aber Gameplay wird entschärft

Im Zentrum steht ein neues Bayonetta-Spiel, das auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt werden soll. Laut dem Leak läuft das Projekt bereits seit rund zwei Jahren. Die Forschungs- und Entwicklungsphase sowie die Prototypenentwicklung sind abgeschlossen, aktuell arbeitet das Studio an einer „Vertical Slice”. Das Budget soll etwa dem von großen Produktionen wie Final Fantasy XVI entsprechen, was für ein japanisches Studio ordentlich, aber auch riskant ist.

Das Kampfsystem wird angeblich angepasst, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Wicked Weaves sollen nicht mehr ausschließlich über komplexe Combo-Ketten ausgelöst werden, sondern direkt über eine Ressource abrufbar sein. Dazu kommen neue Mechaniken wie ein Schild-System und Counter-Elemente. Die Ausweichmechanik bleibt bestehen.

Das System würde damit zugänglicher werden, was neue Spieler anziehen, aber Fans der ersten Stunde vor den Kopf stoßen könnte. Es riecht stark nach dem Versuch, Bayonetta massentauglich zu bügeln, ein riskantes Spiel mit der Identität der Reihe.

Bayonetta und Metal Gear Rising Revengence sollen die Zukunft sichern

Parallel dazu plant PlatinumGames laut Leak ein Remaster oder Remake von Bayonetta sowie eine überarbeitete Version von Metal Gear Rising Revengence. Kein reines Remaster, sondern eine Mischung aus technischer Aufwertung und leichten Gameplay-Anpassungen – vergleichbar mit dem Ansatz von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Modelle, Texturen und Effekte werden modernisiert, Leveldesign und Mechaniken leicht angepasst.

Ankündigung 2026, Release 2027 – und das Ganze plattformübergreifend. Besonders bei Metal Gear Rising ergibt das Sinn, weil das Kampfsystem auch 14 Jahre später noch Kreise um die Konkurrenz zieht. Strategisch wird es aber wild: PlatinumGames soll sich angeblich die Rechte am originalen Bayonetta zurückgeholt haben, allerdings nur für einen Reboot. Teil 2 und 3 bleiben (wegen Nintendo) wohl in der Exklusivitätsfalle.

Wenn das stimmt, setzt Platinum hier alles auf eine Karte. Japanische Studios flüchten sich gerade massenhaft in Remakes, weil das Risiko bei neuen IPs schlicht zu hoch ist. Am Ende bleibt die Frage: Sehen wir hier eine kreative Wiedergeburt oder nur den verzweifelten Versuch, mit Nostalgie die Kassen zu füllen?