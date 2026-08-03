Beast of Reincarnation: Alle Release-Zeiten & Review-Details

Beast of Reincarnation erscheint am 4. August 2026 punktgenau weltweit zeitgleich für PS5, Xbox Series X|S und PC – in Deutschland heißt das mitten in der Nacht um 02:00 Uhr morgens am Dienstag. US-Spieler dürfen wegen der Zeitzonen bereits am Abend des 3. Augusts ran.

Wer gehofft hat, sich mit der teureren Digital Deluxe Edition Vorabzugang zu erkaufen, wird enttäuscht. Early Access gibt es nicht.

Ein globaler Launch ohne Abkürzungen

Game Freak zieht bei ihrem neuen Action-RPG eine knallharte Linie. Egal ob Vorbestellung, Standard-Version oder Digital Deluxe: Alle starten exakt im selben Moment. Kein Vorabzugang für Vielzahler, keine gespaltene Community am ersten Wochenende.

Auch der bekannte „Neuseeland-Trick“ auf der Xbox bringt dieses Mal nichts. Da die Server weltweit simultan freigeschaltet werden, hilft das Umstellen der Konsole schlichtweg nicht.

Ein dicker Pluspunkt für Unentschlossene: Das Spiel landet direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass. Abonnenten müssen also keinen Cent extra investieren, um reinzuschnuppern.

Was steckt in den Editionen?

Wer Game Freak abseits von Pokémon unterstützen und den Titel direkt kaufen möchte, hat zwei Varianten zur Auswahl:

Standard Edition (59,99 € / $59.99): Enthält das Hauptspiel sowie als Pre-Order-Bonus den „Braunen Shiba-Skin“ für Begleiter Koo und 30.000 Einheiten der Ingame-Währung Bernstein.

Enthält das Hauptspiel sowie als Pre-Order-Bonus den „Braunen Shiba-Skin“ für Begleiter Koo und 30.000 Einheiten der Ingame-Währung Bernstein. Digital Deluxe Edition (69,99 € / $69.99): Packt für 10 Euro Aufpreis noch einen Schwarz-Braunen Shiba-Skin, den „Oni-Hut“ für Protagonistin Emma, das Schwert „Großer Wagen“, 100.000 Bernstein sowie verschiedene Gemüsesetzlinge drauf.

Keine spielentscheidenden Vorteile, rein kosmetische Extras und Extra-Ressourcen. Ein fairer Deal.

Dass Game Freak auf künstliche Early-Access-Paywalls verzichtet, ist eine erfrischende Ansage in der heutigen Release-Landschaft. Wer Bock auf das frische Setting hat, stellt sich für den 4. August um 02:00 Uhr den Wecker – oder nutzt entspannt die Veröffentlichung im Game Pass.

Dass die ersten Reviews aber erst um Punkt 02:00 Uhr morgens zeitgleich mit dem Freischalten der Server online gehen dürfen, ist ein vorsichtiges Signal. Game Freak riskiert hier viel. Wer kein Game-Pass-Abo hat, sollte die ersten Testberichte abwarten, bevor der Kaufen-Button gedrückt wird.

Werdet ihr euch für den simultanen Mitternachts-Release den Wecker stellen oder wartet ihr entspannt ab, wie die ersten Tests ausfallen?