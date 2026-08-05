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Beast of Reincarnation: Entwickler kündigen erstes Performance- und UI-Update an

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Beast of Reincarnation erhält in Kürze ein Update von Fictions. Der Patch liefert Performance als Standard, größere Texte und Anpassungen an der Kamera.

Beast Of Reincarnation

Innerhalb der nächsten sieben Tage erscheint der erste Patch für „Beast of Reincarnation“, der unter anderem den Standard-Grafikmodus auf Performance umstellt und die Lesbarkeit der Texte verbessert. Entwickler Fictions reagiert damit unmittelbar auf das negative Spieler-Feedback kurz nach dem Verkaufsstart.

Performance-Modus wird neuer Standard

Der schärfste Eingriff betrifft die visuelle Voreinstellung des Titels. Das Spiel startet nach dem Update standardmäßig im Performance-Modus statt in der bisher voreingestellten Cinematic-Option. Das Ziel ist eine stabilere Bildrate ohne manuelle Anpassung im Menü. Gerade auf Konsolen bedeutete die bisherige Standardwahl oft spürbare Ruckler im Spielfluss. Ein notwendiger Schritt.

Neben den Grafikeinstellungen geht das Entwicklerteam direkte Komfortprobleme an. Die Schriftgrößen der Benutzeroberfläche werden skaliert, um die Lesbarkeit auf TV-Geräten aus größerer Distanz zu garantieren. Die Kameraführung erhält ebenfalls eine Überarbeitung, was auf präzisere Winkel in engen Arealen hindeutet.

Parallel startet eine schrittweise Überarbeitung des Story-Pacings. Wie genau die Tempowechsel in den Zwischensequenzen umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Erste Korrekturen greifen bereits mit diesem Patch.

Game Freaks liefert mit diesem Patch kein neues Gameplay, sondern Schadensbegrenzung. Die Umstellung auf den Performance-Modus ab Werk zeigt klar, wo das System zum Launch gekrankt hat: an der Stabilität. Wer den Titel bisher wegen schwankender Framerates oder unleserlicher Texte pausiert hat, sollte den Patch in dieser Woche abwarten.

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Weitere Eindrücke aus dem Spiel liefert unser aktuelles Review.

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