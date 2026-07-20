Beast of Reincarnation: Game Freak Action-RPG enthüllt Spielzeit und weitere Details

Das Action-RPG „Beast of Reincarnation“ von Game Freak erscheint am 4. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bietet eine Hauptstory von 30 bis 40 Stunden. Erste Hands-on-Previews bestätigen eine deutliche Abkehr von den traditionellen rundenbasierten Mechaniken des Studios.

Kampfsystem orientiert sich an Action-Schwergewichten

Das Gameplay bricht vollständig mit der Pokémon-Vergangenheit des Entwicklers. Die Spielmechanik setzt auf ein schnelles Kampfsystem in offenen Zonen, das Parallelen zu Stellar Blade, Sekiro: Shadows Die Twice und Final Fantasy XVI aufweist.

Ein zentrales Element ist das Parieren. Die Previews betonen, unter anderem von IGN, jedoch eine spürbar großzügigere Timing-Fenster-Gestaltung als im extrem fordernden Sekiro. Das senkt die Einstiegshürde. Der typische, frustrierende Schwierigkeitsgrad von Souls-Spielen wird nicht erreicht.

Zusätzlich integriert Game Freak taktische Zeitlupen-Mechaniken. Über die Hündin Koo lassen sich Befehle erteilen, während das Geschehen verlangsamt wird. Das erinnert direkt an das Active Time Battle-System aus „Final Fantasy VII Remake“.

Traversal aus Haaren und dystopische Einflüsse

Die Fortbewegung in der Spielwelt nutzt ungewöhnliche biologische Mechaniken. Die Protagonistin Emma kann ihre Haare wie Baumwurzeln in die Umgebung wachsen lassen, um Hindernisse zu überwinden. In der Spielwelt dienen Lagerfeuer als Knotenpunkte für das Freischalten neuer Fähigkeiten.

Die stilistische Ausrichtung unterscheidet sich ebenfalls drastisch von bisherigen Studio-Projekten. Das postapokalyptische Japan zeigt deutliche Einflüsse von NieR: Automata, Prinzessin Mononoke und visuelle Themen aus Blade Runner. Die Entwicklungszeit für das von Fictions publizierte Projekt betrug fünf bis sechs Jahre.

Game Freak wagt nach über fünf Jahren Entwicklung den überfälligen Schritt aus der Komfortzone. Für Spieler bedeutet „Beast of Reincarnation“ eine Kombination aus bekannten Action-Mechaniken und moderner Zugänglichkeit. Wer die präzise Herausforderung eines Sekiro sucht, unterfordert sich hier eventuell.

Wer jedoch ein zugängliches Action-RPG mit der taktischen Tiefe eines „Final Fantasy VII Remake“ im unverbrauchten Szenario sucht, bekommt im August eine spielerisch sauber kontrollierbare Alternative. Das Risiko liegt beim Entwickler, der sich auf vollkommen neuem Terrain beweisen muss.