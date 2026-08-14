Beast of Reincarnation: Game Freak verspricht deutliche Nachbesserungen

Ein Metascore von 73 Punkten und Beschwerden über Komfortmängel zwingen Game Freak zu Korrekturen an „Beast of Reincarnation“. Director Kota Furushima entschuldigte sich öffentlich für den aktuellen Zustand der PS5-Fassung.

Nach der Veröffentlichung der PS5-Version häuft sich die Kritik an der technischen Umsetzung und der Bedienbarkeit. Die Fachpresse bewertet den Titel derzeit mit durchschnittlich 73 von 100 Punkten bei 60 eingereichten Reviews. Für ein Studio, das nach den Performance-Problemen vergangener Pokémon-Titel eine neue Marke etablieren wollte, ist dieser Wert ein klares Warnsignal. Das reicht der Führungsebene nicht.

Director Kota Furushima räumte gegenüber dem japanischen Magazin 4Gamer handfeste Defizite ein. Der Spielkomfort entspricht in Teilen nicht den eigenen Erwartungen. Das Studio entschuldigte sich offiziell bei den Spielern. Die geplante Spielmechanik greift zwar bei einem Teil der Nutzerschaft, hakt aber im Detail an Performance- und Ergonomie-Hürden. Das ist das Kernproblem.

Patches sollen das Fundament retten

Ein erster Patch wurde bereits veröffentlicht, um die gröbsten Fehler zu beheben. Weitere Updates befinden sich in der Entwicklung, da punktuelle Anpassungen die tiefer liegenden Mängel nicht sofort beseitigen können. Game Freak analysiert derzeit das Feedback der Community, um gezielt an den Schwachstellen anzusetzen.

Das Vorgehen zeigt ein bekanntes Muster in der aktuellen Konsolengeneration. Entwickler veröffentlichen komplexe Action-Titel unter Zeitdruck und reichen die nötige Optimierungsarbeit über Monats-Patches nach. Auf der PlayStation 5 wiegt das besonders schwer, da Spieler bei einer festen Hardware-Basis von stabilen Bildraten und sauberer Eingabe-Reaktionszeit ausgehen. Die Konkurrenz schläft nicht.

„Beast of Reincarnation“ ist in seinem jetzigen Zustand ein Risikokauf. Wer ein flüssiges Action-Erlebnis ohne technische Störfaktoren erwartet, wartet die kommenden Patches ab. Das Fundament steht, aber die Feinabstimmung fehlt. Wer keine Eile hat, greift erst nach den angekündigten Updates zu.