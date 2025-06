Beast of Reincarnation – Neues Action-RPG von Game Freak erscheint 2026

Game Freak ist vor allem durch die Pokémon-Reihe bekannt – und wird genau daran regelmäßig gemessen. Mit Beast of Reincarnation kündigt das Studio nun aber ein Projekt an, das sich deutlich vom bisherigen Portfolio abhebt: ein düsteres, postapokalyptisches Action-RPG mit einem Fokus auf technische Kämpfe und einer Geschichte, die sich auf nur zwei Figuren konzentriert.

Spieler übernehmen die Rolle von Emma, einer Ausgestoßenen, die als „Blighted One“ verflucht ist, und ihrem treuen Hund Koo – der ein wenig die Pokémon-DNA in sich trägt. Gemeinsam durchqueren sie eine zerstörte Version Japans, in der einst belebte Orte von Monstern überwuchert und von Korruption zerfressen sind. Die Spielwelt soll dynamisch reagieren und sich stetig verändern – ob das rein visuell oder auch spielerisch spürbar sein wird, ist derzeit noch offen.

Fokus auf Kampf und Beziehung

Laut den bisher veröffentlichten Informationen steht die Beziehung zwischen Emma und Koo im Zentrum des Spiels. Durch das gemeinsame Überleben im feindseligen Ödland entwickelt sich eine Bindung, die offenbar auch spielmechanische Auswirkungen hat: Mit wachsender Beziehung entfalten sich neue Kräfte.

Die Entwickler bezeichnen das Kampfsystem als „technisch anspruchsvoll“, was auf präzises Timing und ein gewisses Maß an Übung schließen lässt. Fans klassischer Action-RPGs dürften hier auf ihre Kosten kommen. Ob Beast of Reincarnation dabei eher in Richtung Soulslike oder doch traditioneller RPG-Kampfmechanik tendiert, ist aktuell noch nicht bekannt.

Beast of Reincarnation erscheint 2026.