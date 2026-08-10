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Beast of Reincarnation: Patch 1.0.7 liefert Performance-Standard bei Cut-Scenes

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Beast of Reincarnation Patch 1.0.7 bringt flüssige Cutscenes, Anpassungen an der Kamera und behebt fehlerhafte PC-Optionen.

Beast Of Reincarnation

Das erste Update für „Beast of Reincarnation“ ist da und hebt umgehend die 24fps-Sperre in den Zwischensequenzen aus. Entwickler Fictions setzt damit die angekündigte Notfall-Anpassung um und schraubt zeitgleich an Kamera, UI und dem Balancing auf PC und Konsolen.

Cutscenes endlich flüssig und entzerrter Story-Ablauf

Mit Patch 1.0.7 schaltet das Spiel bei Videosequenzen standardmäßig in den Performance-Modus. Wer bisher durch das hartkodierte 24 fps-Cinematic-Limit aus dem Spielfluss gerissen wurde, bekommt nun durchgehend flüssige Bildraten geliefert – vorausgesetzt, die Option wird manuell in den Grafikeinstellungen übernommen. Bestehende Spielstände überschreiben die alte Voreinstellung nicht automatisch.

Parallel korrigiert der Patch gravierende Design-Fehler im Spielfluss. Bindungs-Gespräche zur Beziehungssteigerung sind ab sofort auf einmal pro Ingame-Tag beschränkt. Bisher ließen sich diese Dialoge am Stück spammen, was die Narrative komplett aus dem Takt brachte.

Anpassungen beim Kampfsystem und den PC-Optionen

Die Überarbeitung der Kamera betrifft das Geschehen innerhalb und außerhalb von Kämpfen. Das Ziel sind stabilere Blickwinkel in engen Räumen, auch wenn Fictions hier bereits weitere Feinjustierungen ankündigt. Das Kampfsystem erfährt durch eine Veränderung des Parry-Fensters für Protagonistin Emma eine spürbare Anpassung: Wer Schaden erleidet, hat jetzt ein geändertes Zeitfenster zum Kontern. Zusätzlich wurden Bosskämpfe über alle Schwierigkeitsgrade hinweg sowie normale Gegnergruppen auf „Normal“ neu ausbalanciert.

Auf dem PC behebt der Patch nervige Speicherfehler bei der Bildskalierung und V-Sync, die sich nach jedem Systemstart zurücksetzten. Tastatur- und Controller-Spieler dürfen die Interaktions-Taste frei umbelegen. Das löst gleichzeitig einen gravierenden Progression-Blocker auf dem Walker-Gefährt.

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Die Highlights des Updates:

  • Zwischensequenzen laufen standardmäßig im Performance-Modus statt mit 24fps-Sperre.
  • Bindungs-Gespräche sind zur Stabilisierung des Story-Pacings auf einmal pro Ingame-Tag beschränkt.
  • Die Interaktionstaste ist frei belegbar, was den Spielfortschritt-Blocker bei Kagura auf dem Walker löst.
  • Anpassungen am Parry-Fenster von Emma bei erlittenem Schaden sowie Rebalancing von Bossen und Standard-Gegnern.
  • Behebung fehlerhafter PC-Einstellungen rund um V-Sync, Button-Icons und zurückgesetzte Upscaling-Profile.

Vorausblick auf Nvida DLSS 4 und AMD FSR4

Der Release-Zustand vom 4. August 2026 wirft weiterhin Schatten auf die Technik. Ein erster Patch nach nicht einmal einer Woche zeigt klar, wie unfertig das Setup auf PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt geworfen wurde. Dass grundlegende Optionen wie funktionierende Upscaling-Profile erst jetzt nachgereicht werden, ist schwach. Immerhin: Die Entwickler stellen für kommende Updates bereits die Integration von DLSS 4/4.5 sowie FSR4 in Aussicht.

Patch 1.0.7 repariert die eklatantesten Launch-Mängel, macht aus „Beast of Reincarnation“ aber noch kein technisches Meisterwerk. Die Umstellung der Cutscenes auf Performance bringt die nötige Ruhe ins Bild, und die gefixten PC-Menüs sparen Nerven.

Wer bisher gezögert hat, bekommt jetzt eine deutlich stabilere Fassung – das volle Potenzial entfaltet der Titel aber erst mit den angekündigten Upscaling-Updates. Weitere Eindrücke zum Spiel liefert unser aktuelles Review.

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Crydog
10. August 2026 08:35

Schriftgröße bei den Untertitel grösser machen ist das wichtigste obwohl habs durch jetzt ist auch egal 😅

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d0pecr4wler
10. August 2026 08:35

„Die Interaktionstaste ist frei belegbar, was den Spielfortschritt-Blocker bei Kagura auf dem Walker löst.“

Welchen Spielfortschritt-Blocker?
Ich bin mittlerweile 60 Stunden im Game und habe bei Kagura noch nie ’nen Spielfortschritt-Blocker bemerkt.

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