Beast of Reincarnation: Patch 1.0.8 bringt verlangte Kamera-Optionen und verbesserte Exekutionen

Game Freak und Fictions liefern den zweiten Patch für „Beast of Reincarnation“. Neben neuen Kamera-Distanzen und Untertitel-Größen stoppen Exekutions-Animationen ab sofort feindliche Treffer.

Game Freak liefert in erstaunlich hohem Takt. Patch 1.0.8 ist live und greift genau die Punkte auf, die seit dem Release Anfang des Monats heiß diskutiert werden. Der Game Director entschuldigte sich bereits für etwaige Nachteile und Probleme.

Was sich bei der Kamera und den Kämpfen ändert

Das größte Ärgernis nach dem Verkaufsstart war das Treffer-Feedback während Animationen. Wer eine Exekution oder ein Attentat ausführte, fing sich danach regelmäßig vollkommen unverschuldet Schaden ein, weil Emma nicht schnell genug aus der Animation kam. Patch 1.0.8 schiebt dem endlich einen Riegel vor: Umstehende Gegner brechen ihre Angriffe ab, sobald eine Execution- oder Assassination-Animation startet.

Zusätzlich lässt sich die Kamera im Menü nun auf Nah, Mittel oder Fern einstellen. Gerade in engen Räumen war die Standard-Perspektive oft eine Qual. Dazu kommen anpassbare Untertitelgrößen, klarere Zielmarker im ersten Spieldrittel und verkürzte Laufwege in der Pilgrim’s Zone.

DLSS, FSR und was noch fehlt

Technisch schrauben die Entwickler ebenfalls weiter. Native Up-Scaling-Optionen für DLSS und FSR wurden erweitert, damit das Spiel flüssiger läuft. Die angekündigte Frame Generation lässt allerdings noch etwas auf sich warten und soll in einem der nächsten Updates folgen. Gleiches gilt für die ersehnte Ultrawide-Unterstützung und das Überspringen von Zwischensequenzen.

Game Freak meint es ernst mit dem Support nach dem Start. Die Anpassungen bei der Kamera und den Exekutionen zeigen, dass die Entwickler das Feedback der Spielerschaft aufmerksam lesen. Wer wegen der trägen Animationen pausiert hat, kann jetzt bedenkenlos wieder einsteigen.

Welche Besserung war für euch am dringendsten nötig – reichten die neuen Kamera-Einstellungen schon aus oder wartet ihr zwingend auf die Frame Generation?