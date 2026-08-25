Beast of Reincarnation: Patch v1.0.9 bringt Ultrawide-Support und flüssigeres Combat-Pacing

Der dritte Patch (v1.0.9 / v1.007.000) für „Beast of Reincarnation“ liefert ab sofort nativen Support für Ultrawide-Monitore sowie die Implementierung von Frame Generation via DLSS und FSR. Entwickler-seitig schließt dieses Update vor allem technische Lücken der PC-Fassung und greift spürbar in das Pacing der Kämpfe ein.

Die Xbox-PC- beziehungsweise Microsoft-Store-Fassung litt seit dem vorherigen Patch unter deaktivierten Upscaling-Optionen. Dieser Fehler ist behoben. Zusammen mit den neuen Frame-Generation-Optionen von Nvidia und AMD erhalten PC-Spieler die nötigen Werkzeuge, um hohe Bildraten auf Monitoren im 21:9- oder 32:9-Format zu erzielen.

Zusätzlich korrigiert der Patch spezifische PC-Fehler in den Menüs, etwa einen Softlock bei der Eingabekombination aus Maus, Tastatur und Controller im New-Game-Plus-Bildschirm.

Kampfmechaniken und Quality-of-Life

Im Combat-Bereich dreht das Update an wichtigen Stellschrauben. Emmas Heilungsanimation wurde verkürzt, während Heilitems nun ohne Verzögerung direkt nach Treffern einsetzbar sind. Der Skill „Helm Splitter“ ist ab sofort standardmäßig freigeschaltet und muss nicht mehr zwingend über den Skilltree erworben werden.

Weitere Anpassungen betreffen die Spielbalance und das Feedback:

Schild-Gegner: Treffer in den Rücken durchdringen jetzt den Schutz von Schildträgern.

Treffer in den Rücken durchdringen jetzt den Schutz von Schildträgern. Konter & Finisher: Das Zeitfenster für Konterattacken wurde nachjustiert. Haptisches Feedback (DualSense-Vibration) begleitet ab sofort Exekutionen und Attentate.

Das Zeitfenster für Konterattacken wurde nachjustiert. Haptisches Feedback (DualSense-Vibration) begleitet ab sofort Exekutionen und Attentate. Bosskampf-Design: Der Bosskampf in den „Great Wall Terraces“ wurde in einen Event-Kampf umgewandelt. Zudem wurden visuelle Effekte bei Bloom-Arts-Befehlen und Statusveränderungen optimiert, um Bildrateneinbrüche zu verhindern.

Der Bosskampf in den „Great Wall Terraces“ wurde in einen Event-Kampf umgewandelt. Zudem wurden visuelle Effekte bei Bloom-Arts-Befehlen und Statusveränderungen optimiert, um Bildrateneinbrüche zu verhindern. Wirtschaft: Charme lassen sich jetzt beim Händler verkaufen. Die Shop-Menüs bieten Tastensymbole für maximale Mengenansicht.

Ein technisches Ärgernis bleibt vorerst bestehen: Die Option, Cutscenes zu überspringen, wurde zwar auf weitere Zwischensequenzen – inklusive Teilen des Finalkampfes – ausgeweitet, ist aber weiterhin nicht flächendeckend im gesamten Spiel verfügbar.

Patch v1.0.9 liefert die Performance-Features ab, die auf dem PC zum Release hätten bereitstehen müssen. Gerade die Kombination aus Frame Generation und Ultrawide-Support wertet das visuelle Erlebnis auf entsprechenden Systemen auf.

Die Anpassungen am Heil- und Kontersystem machen die Kämpfe direkt direkter und dynamischer. Wer Beast of Reincarnation wegen technischer Mängel auf dem PC pausiert hatte, findet jetzt einen deutlich ausgereifteren Zustand vor – auch wenn die Entwickler bei den Cutscene-Skips und Invisible-Wall-Kollisionen im nächsten Update noch einmal nachbessern müssen.