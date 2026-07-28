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BeastLink: Early Access-Start liefert neue Eindrücke zur 32-Spieler-Physik

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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BeastLink erscheint am 18. August 2026 im Steam Early Access. Grove Street Games setzt auf 32-Spieler-Gefechte, Kaijus und physikbasierte Zerstörung.

Beastlink

Grove Street Games bringt die Multiplayer-Kaiju-Action BeastLink am 18. August 2026 in den Steam Early Access. Konsolen-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen erst zum finalen Release 1.0.

Das Gameplay basiert auf einer dreistufigen Asymmetrie aus Infanterie, Land- sowie Luftfahrzeugen und steuerbaren Riesenkreaturen. Spieler beginnen als Fußsoldaten oder steuern Fahr- und Flugzeuge wie Panzer oder Helikopter, um im Gefecht Serum-Ressourcen zu sammeln.

Erst mit ausreichend Serum schaltet sich der sogenannte Link frei, der den Wechsel in die Rolle eines von mehreren Kaijus ermöglicht. Diese Titanen verfügen über individuelle Nah- oder Fernkampf-Fähigkeiten und verändern die Balance auf dem Feld schlagartig. Die Stärke der Transformation steigt mit der Dauer des Links. Das erhöht gleichzeitig das Risiko, die Kontrolle zu verlieren.

Das Versprechen der „SuperDestruction“-Technologie

Für die Zerstörung der nachgebildeten Stadtareale nutzt das Entwicklerstudio eine proprietäre Engine mit dem Markennamen „SuperDestruction“. Laut Entwicklerangaben reagiert die komplette Architektur physikbasiert auf Trefferwirkung, wodurch Gebäude einstürzen, neue Passagen freilegen und Deckungen vernichten. Hunderttausende Zerstörungselemente sollen pro Karte simultan verarbeitet werden.

Das klingt auf dem Papier ambitioniert. In der Praxis stellt diese serverseitige Synchronisation von Geometrieänderungen bei 32 gleichzeitigen Spielern eine massive Hürde dar. Der Netcode muss hier präzise arbeiten. Jede Verzögerung führt zu Desynchronisation.

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Im Gegensatz zu etablierten Großraum-Shootern verzichtet BeastLink im Multiplayer auf vordefinierte Zerstörungsskripte. Die Berechnungen der Einstürze erfolgen dynamisch in Echtzeit. Das belastet primär die CPU-Kerne sowie die Bandbreite der Spielserver.

Grove Street Games stand in der Vergangenheit wegen technischer Mängel bei Auftragsarbeiten wie der „GTA Definitive Edition“ in der Kritik. Die Umstellung auf eine eigene Marke mit komplexer Physik-Engine stellt daher ein erhebliches Entwicklungsrisiko dar. Der fokussierte PC-Release ermöglicht es dem Team, die Bildraten und Server-Tickrates vor dem Konsolen-Launch unter realen Bedingungen zu optimieren.

„BeastLink“ liefert ein spielerisch interessantes Konzept aus Runden-Progression und Netzwerkphysik. Ob das Spiel die Versprechungen halten kann, hängt nicht vom Monster-Design ab, sondern von der Performance des Netcodes am 18. August. PC-Spieler sollten den Early-Access-Start abwarten und erste Benchmarks sowie Server-Analysen prüfen, bevor sie investieren.

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