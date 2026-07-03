BeastLink: Grove Street Games plant die Physik-Revolution

Grove Street Games flüchtet aus der Portierungsecke und liefert mit „BeastLink“ ein reines Technikexperiment im Live-Betrieb.

Nach der heftig diskutierten GTA Trilogy will das Studio beweisen, was es technisch wirklich draufhat. Das Ziel ist ein Multiplayer-Titel, der das Thema Zerstörung auf ein neues Level hebt. Keine Story, kein Deep Dive in die Lore. Es geht nur um die Physik.

Das SuperDestruction-System im Härtetest

Im Kern dreht sich alles um das sogenannte „SuperDestruction“-System. Hunderttausende Objekte pro Karte sollen gleichzeitig physikalisch simuliert werden. Wenn ein Gebäude einstürzt, bricht es für alle Spieler exakt gleich zusammen. Serverseitige Synchronisation in Echtzeit ist hier das Schlagwort. Das klingt auf dem Papier gigantisch. In der Praxis ist es ein Netzwerk-Albtraum. Die Datenlast muss flach gehalten werden, um Desyncs zu vermeiden.

Deshalb geht das Studio harte Kompromisse ein. Nur die große, strukturelle Zerstörung wird zwingend für alle synchronisiert. Kleinere Trümmerteile fallen zwar physikalisch korrekt zu Boden, sie fügen euch aber nicht zwingend Schaden zu. Die Trias aus Client, Server und Gameplay-Relevanz entscheidet permanent, welche Physik für das Match wichtig ist und welche ignoriert werden kann. Grove Street Games filtert die Realität. Technisch klug. Spielerisch gewöhnungsbedürftig.

Kaijus als Mittel zum Zweck

Das Setting mit riesigen Monstern dient im Grunde nur als spielerischer Vorwand. 24 bis 32 Spieler sollen auf den großen, komplett zerlegbaren Maps aufeinandertreffen. Hier wird kein klassisches Multiplayer-Match gestrickt, sondern eine GPU-basierte Simulationsumgebung unter Live-Bedingungen getestet. Das System soll langfristig wohl auch für andere, größere Projekte herhalten. „BeastLink“ ist die Tech-Demo, für die wir als Tester herhalten.

Für das Studio steht bei diesem Spagat alles auf dem Spiel. Der Ruf als reiner Auftragsfertiger soll weg. Ein eigenes IP-Projekt soll die kreative und technologische Wende bringen. Ob das aufgeht, entscheidet sich nicht an der coolsten Monster-Animation. Es steht und fällt mit der Stabilität der Netzwerkarchitektur. Wenn die Server bei der ersten Detonation in die Knie gehen, war es das.

Die Ambition ist beeindruckend, die Skepsis bleibt riesig. Grove Street Games wagt sich auf extrem dünnes Eis. Wenn die Synchronisation der Zerstörung im Live-Betrieb ruckelfrei funktioniert, erwartet uns ein echtes Physik-Fest. Bleibt das System instabil, haben wir am Ende nur eine hübsche, aber unspielbare Tech-Demo im Regal stehen.

Glaubt ihr, dass ein Multiplayer-Spiel langfristig allein durch eine extrem detaillierte Zerstörungsphysik motivieren kann, wenn Story und tiefes Gameplay hintenanstehen?