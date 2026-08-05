Beat ‚em Up statt Survival-Gefummel: The Walking Dead: Streets of Survival erscheint im September

TRAILMARK Games bringt am 18. September ein Singleplayer-Beat-‚em-Up im Walking-Dead-Universum auf PC und Konsolen. Eine kostenlose Demo auf Steam lässt euch das Zombie-Gekloppe ab sofort in „The Walking Dead: Streets of Survival“ antesten.

Schnetzeln statt Schleichen

TRAILMARK Games verzichtet in „The Walking Dead: Streets of Survival“ auf träges Crafting und setzt voll auf klassische Prügel-Action. Ihr schnetzelt euch alleine durch Horden von Beißern und trefft auf bekannte Bösewichte wie Negan oder Simon. Passt.

Das Gameplay kombiniert Nahkampf-Kombos und Flächenangriffe, garniert mit Skilltrees für jeden Charakter. Sogar Bosskämpfe gegen Spezial-Untote wie Winslow stehen an. Wer einfach nur ohne Stress Koppelholz verteilen will, schaltet den Easy Mode ein. Für Unentschlossene steht ab sofort eine Demo auf Steam bereit. Ausprobieren kostet nichts.

Preisgestaltung und Pre-Order-Bonus

Die Standard-Edition geht für knapp 20 EUR an den Start. Für zehn Euro mehr gibt es die Deluxe Edition samt Rick-Skin, Waffen-Designs und einem Endless-Survival-Modus. Vorbesteller bekommen zusätzlich sieben goldene Waffenskins geschenkt. Fairer Preis.

Ein Brawler im Walking-Dead-Szenario für 20 EUR klingt nach einer unterhaltsamen Dosis Feierabend-Action. Die kostenlose Demo zeigt Selbstbewusstsein der Entwickler. Wer auf Beat ‚em Ups steht, sollte reingucken.

Werdet ihr die Steam-Demo antesten oder ist die The Walking Dead-Lizenz für euch mittlerweile komplett abgegriffen?