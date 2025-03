Bee Simulator: The Hive – Ein neues Abenteuer für Bienenfreunde

Untold Tales und VARSAV Game Studios haben mit Bee Simulator: The Hive ein spannendes neues Spiel angekündigt, das noch in diesem Jahr für erscheint. Das Spiel kombiniert das ursprünglich 2019 erschienene Bee Simulator mit einer umfassenden Erweiterung, die das Spielerlebnis auf ein völlig neues Level hebt.

Die Erweiterung The Hive bringt eine Vielzahl neuer Inhalte und Spielmechaniken, die besonders diejenigen ansprechen dürften, die das Originalspiel noch nicht kennen. Das Herzstück der Erweiterung ist der Bau und die Gestaltung einer eigenen Bienenstockkolonie. Spieler können durch die farbenfrohe Welt fliegen, Ressourcen sammeln, Außenposten errichten und eine beeindruckende Bienenwelt erschaffen, die nach ihren eigenen Vorstellungen wächst und gedeiht.

Erkunde und Baue deine eigene Bienenkolonie

Ein besonderes Highlight sind die neuen Features, die das Spiel noch abwechslungsreicher machen. The Hive ermöglicht den Spielern, den Bienenstock zu personalisieren und weiter auszubauen, wodurch eine tiefere Bindung zu ihrer Kolonie entsteht. Der Windkanal und die Jetstreams ermöglichen schnellere Bewegungen über die Karte, was die Erkundung der Welt zu einem wahren Abenteuer macht. Zudem gibt es neue Minispiel-Herausforderungen, bei denen die Spieler ihre Fähigkeiten als fleißige Biene unter Beweis stellen können. Das zufällige Wetter im Freiflugmodus sorgt zudem für zusätzliche Abwechslung, da die Bedingungen sich jederzeit ändern können. Und für all jene, die das Spiel lieber alleine erleben wollen, wurden die Koop-Karten jetzt auch im Einzelspielermodus spielbar gemacht.

Das Spiel bietet den Spielern die Gelegenheit, als kleine Biene in einer großen, lebendigen Welt zu fliegen und zahlreiche Geheimnisse zu entdecken. Die offene Welt, inspiriert vom berühmten Central Park in New York, lädt dazu ein, von Teichen über Picknickplätze bis hin zu Zoos zu erkunden. Die Vielfalt an Tieren, Pflanzen und anderen Insekten, mit denen du interagieren kannst, macht jede Reise zu einem neuen Erlebnis.

Abenteuer und Minispiele für die ganze Familie

Neben der Erkundung spielt auch der Bau des eigenen Bienenstocks eine zentrale Rolle. Die Erweiterung ermöglicht es dir, einen Bienenstock von Grund auf zu errichten und zu individualisieren. Du kannst alles von praktischen bis hin zu dekorativen Gebäuden nutzen, um deinen Bienenstock nach deinen Vorstellungen zu gestalten. So entsteht ein lebendiges Zuhause für deine Kolonie, das stetig wächst und sich verändert.

Ein weiteres Highlight des Spiels ist der Split-Screen-Koop-Modus. Hier kannst du gemeinsam mit Freunden oder der Familie durch individuell gestaltete Multiplayer-Karten fliegen und kooperativ oder kompetitiv um die besten Ergebnisse kämpfen. So wird der Spaß am Bienenleben noch größer.

Ein friedlicher und atmosphärischer Soundtrack von Mikołaj Stroiński, bekannt für seine Arbeit an The Witcher 3 und The Vanishing of Ethan Carter, rundet das Erlebnis ab und sorgt dafür, dass die Spieler noch tiefer in die friedliche Bienenwelt eintauchen können.

Bee Simulator: The Hive verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle, die die Welt aus der Perspektive einer Biene entdecken möchten. Ob alleine oder im Koop-Modus – die Erweiterung bringt frischen Wind in die ursprüngliche Bienenwelt und wird sicherlich viele Fans begeistern.

Unsere damalige Vorschau liefert euch unsere Eindrücke aus dem Originalspiel.