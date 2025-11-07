Bee Simulator: The Hive – Termin zur Rückkehr der summenden Welt mit neuem Bienenstock

Mit Bee Simulator: The Hive kehrt eines der charmantesten Naturspiele der letzten Jahre zurück, größer, freier und kreativer als je zuvor. Untold Tales und VARSAV Game Studios bringen den beliebten Titel, der bereits 2019 mit seiner friedlichen Atmosphäre überraschte, in einer erweiterten Version erneut auf PlayStation.

Der Release am 28. November 2025 vereint das Originalspiel mit einer völlig neuen Erweiterung, die Spieler erstmals ihren eigenen Bienenstock gestalten lässt. Das klingt zunächst gemütlich, doch tatsächlich erweitert Bee Simulator: The Hive das Spielprinzip spürbar. Statt nur Nektar zu sammeln und durch sonnendurchflutete Parks zu fliegen, geht es jetzt um Strategie, Wachstum und Gemeinschaft: Du baust, organisierst und beschützt deine Kolonie.

Bauen, fliegen, verteidigen

Der Kern der Erweiterung liegt im Aufbau eines eigenen Bienenstocks. Was früher ein Nebenmotiv war, wird jetzt zum spielerischen Zentrum: Ressourcen sammeln, Außenposten errichten und das eigene Reich ausbauen. Dabei darfst du nicht nur praktisch denken, denn Bee Simulator: The Hive lässt dich auch kreativ werden. Dein Bienenstock kann wachsen, sich verzweigen und sogar optisch angepasst werden.

Das macht nicht nur optisch etwas her, sondern schafft eine emotionale Bindung. Jede Blüte, die du anfliegst, hat nun direkten Einfluss auf das Überleben deiner Kolonie. Neue Features wie Jetstreams zum schnelleren Reisen, dynamisches Wetter im Freiflugmodus und herausfordernde Minispiele sorgen dafür, dass die Welt lebendiger wirkt. Selbst die einst reinen Koop-Karten sind jetzt auch im Einzelspielermodus verfügbar, eine gute Nachricht für alle Solisten.

Ein Spiel für Ruhe, Entdeckung und Gemeinschaft

Auch musikalisch bleibt das Erlebnis einzigartig. Der Soundtrack von Mikołaj Stroiński (The Witcher 3, The Vanishing of Ethan Carter) trägt viel dazu bei, dass Bee Simulator: The Hive mehr ist als nur ein entspanntes Familienspiel. Es ist ein sanftes Abenteuer, das die kleinen Dinge feiert, und dabei fast schon meditativ wirkt.

Im neuen Split-Screen-Koop können Spieler schließlich gemeinsam durch die Welt summen, pollenreiche Orte entdecken oder im Wettflug gegeneinander antreten. Es ist kein Spiel über Gewalt oder Zerstörung, sondern über Balance; und vielleicht ist genau das seine größte Stärke.

Mit Bee Simulator: The Hive bekommen Fans nicht nur eine Neuauflage, sondern ein echtes Upgrade. Der Ausbau des eigenen Bienenstocks gibt der Reihe erstmals Tiefe, ohne ihre entspannte Seele zu verlieren. Ein kleines Spiel mit einer großen Botschaft: Es muss nicht immer Action sein, um etwas zu bewegen.