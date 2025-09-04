Behind the Beast: Parkour und Combat in Dying Light The Beast

Techland legt mit Dying Light: The Beast die Latte für Parkour und Nahkampf im Zombie-Genre höher. Im aktuellen Dev Diary „Behind the Beast“ zeigt das Studio, was sich wirklich geändert hat, und warum die Serie diesmal deutlich roher und physischer wirkt.

Parkour ohne Sicherheitsnetz

Das Herzstück von Dying Light: The Beast bleibt der Parkour. Statt übertriebener Sprünge setzt Techland diesmal auf realistische Physik. Sprunghöhen und Distanzen wurden angepasst, sodass jede Bewegung nachvollziehbar wirkt. Spieler sollen die Welt von Castor Woods frei erkunden können, ohne dass Hilfssysteme den Weg vorgeben. Klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber ein entscheidender Unterschied: Nur wer aufmerksam hinsieht, entdeckt alternative Routen oder versteckte Zugänge.

Die Entwickler betonen, dass tausende QA-Stunden ins Feintuning geflossen sind, alles, damit das Klettern flüssig bleibt und die Zombie-Jagd im Nacken nie zur Slapstick-Einlage verkommt. Besonders spannend: Allein für Kanten-Animationen gibt es 17 Varianten, was den Bewegungen spürbar mehr Dynamik gibt.

Kampf mit Gewicht

Auch im Kampf hat sich einiges getan. Statt stumpfem Draufhauen legt das Spiel Wert auf Wucht und Feedback. Jede Waffe besitzt eigene Schwungkurven, Trefferzonen und Gewicht. Wer mit einem Vorschlaghammer zuschlägt, merkt sofort den Unterschied zu einem Messer. Möglich macht das eine neue Physik-Engine, die Treffer realistischer berechnet und Feinde entsprechend reagieren lässt – inklusive aktiver Ragdolls.

Zombies und Menschen verhalten sich zudem weniger berechenbar. Infizierte kontern ohne lange Pausen, während menschliche Gegner Deckung nutzen und verschiedene Strategien fahren. Besonders interessant ist das neue Cover-System, das KI-Gegner eigenständig Positionen wählen lässt – ein Feature, das man in dieser Form selten sieht.

Mehr als nur Splatter

Dass Gegner in bis zu zwölf Körperzonen Schaden nehmen können und Wunden sichtbar bleiben, unterstreicht die Brutalität. Aber Techland will mehr als Splatter: Kämpfe sollen fordern, nicht nur belohnen. Das bedeutet für Spieler: Weniger Sicherheit, mehr Risiko.

Dying Light: The Beast wirkt wie die bislang kompromissloseste Umsetzung der Zombie-Apokalypse von Techland. Parkour und Combat wurden nicht nur erweitert, sondern auf realistischere Beine gestellt. Ob sich das im Langzeittest bewährt, bleibt abzuwarten – aber wer den Nervenkitzel sucht, könnte hier genau das finden, was bisher gefehlt hat. Ab dem 19. September wissen wir mehr.

Aktuelle Gameplay-Eindrücke liefert euch zusätzlich unser Gamescom-Hands-On.