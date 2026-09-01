Bellwright: Trailer zeigt reitbare Pferde in Action

Donkey Crew und Snail Games USA haben neues Gameplay-Material zu „Bellwright“ veröffentlicht, das erstmals die reitbaren Pferde im Einsatz zeigt. Die lang erwartete Reit-Mechanik soll die Bewegung in der mittelalterlichen Spielwelt grundlegend verändern.

Die gezeigten Szenen konzentrieren sich voll auf die Fortbewegung im Sattel. Spieler reiten durch die weitläufige Spielwelt, durchqueren lange Wildnisstrecken und wechseln flexibel zwischen verschiedenen Siedlungen.

Schnellere Wege durch das Königreich

Wer „Bellwright“ (unser Review) bisher gespielt hat, kennt das Problem der extrem langen Fußmärsche. Die Karte ist riesig, die Erkundung zieht sich spürbar. Genau hier setzen die Entwickler an. Das Pferd dient nicht nur dem schnellen Reisen zwischen eigenen Basen, sondern bringt Spieler auch rascher an die Front der nächsten Schlacht.

Aufbau- und Survival-Elemente greifen ineinander. Ein Reittier verkürzt die Leerlaufzeiten massiv. Ausdauermanagement und Wegfindung auf dem Pferderücken wirken im Trailer bereits gut im Gameplay verankert.

Die Einbindung von Reittieren adressiert den größten Kritikpunkt an der bisherigen Spielweltstruktur: das zähe Backtracking zu Fuß. Wenn das Reiten ohne Ruckler läuft und die Pferde im Kampf nicht zur lahmen Zielscheibe werden, ist das der wichtigste Komfortschub seit dem Early-Access-Start.

Verzichtet ihr bei Ausflügen lieber auf vollgepackte Inventar-Taschen, wenn dafür das Reittier beim Ausdauer-Verbrauch echten Mehrwert bietet?