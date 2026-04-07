Bend Studio vor dem Aus? Insider diskutieren Studio-Schließung

Die Schonfrist für PlayStation-Entwickler wie das Bend Studio mit zweifelhafter Bilanz ist abgelaufen. Wer Jahre in der Vorhölle der Konzeptphase verbringt, ohne Umsatz zu generieren, landet auf der Streichliste des Mutterkonzerns. Das Studio in Oregon arbeitet nach mehreren internen Kurskorrekturen an einer neuen IP, während die Schließung als reale Option im Raum steht.

Der aktuelle Insider-Gaming-Podcast unterstreicht die prekäre Lage von Bend Studio, die seit dem Release von „Days Gone“ im Jahr 2019 kein fertiges Spiel mehr abgeliefert haben. Während Fans auf eine Rückkehr von „Syphon Filter“ hoffen, verdichten sich die Anzeichen für eine interne Schließung, sollte das aktuelle Projekt nicht unmittelbar überzeugen.

Days Gone und dann nichts mehr

Das Studio verlor nach der Ablehnung von „Days Gone 2“ massiv an Boden. Ein Live-Service-Projekt wurde vor wenigen Monaten eingestampft, die aktuelle Entwicklung einer neuen Open-World-IP mit systemischen Elementen befindet sich in einem kritischen Stadium. Gleichzeitig hat Sony die Schlagzahl bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung erhöht. Mit einer Belegschaft von rund 130 Personen generiert das Studio seit über fünf Jahren hohe Fixkosten, ohne nennenswerte Umsätze einzuspielen.

Kurzum: Wer fünf Jahre lang nur Gehaltschecks einlöst und Konzepte für den Schredder schreibt, sollte die Koffer für die Reise nach Tokio gar nicht erst packen.

Selbst Insider wie Tom Henderson stellen inzwischen offen die Frage, ob Bend Studio noch einmal ein Spiel über die Ziellinie bringt. Die Frage wird nicht mehr hinter vorgehaltener Hand gestellt, sondern dient als Aufhänger für die bittere Realität:

„Do we think Bend will release a game soon or will Sony shut him down?“

Der große Frühjahrsputz in den Bilanzen

Rückblickend wirkt meine Einschätzung vom 20. Februar erstaunlich treffend: Bluepoint Games war nur der erste Dominostein in einer Kette von Korrekturmaßnahmen, die Sony zum Ende des Geschäftsjahres durchzieht. Der Konzern hat den Modus gewechselt: weg von der Förderung kreativer Experimente, hin zur gnadenlosen Gewinnmaximierung. Bend Studio dürfte intern unter erhöhtem Druck stehen.

In der Rechnung der Chefetage sind nette Ideen und nostalgische Verbindungen zu Marken wie Syphon Filter nichts wert, wenn die schwarze Null am Ende des Quartals fehlt. Das „Kreativ-Bläschen“, in dem Studios wie Bend oder auch Media Molecule jahrelang vor sich hinwerkeln durften, ist geplatzt. In einem Umfeld, in dem Zahlen mehr zählen als die Liebe zur Spielerfahrung, wird sentimentales Geplänkel gegen harte Bilanzen eingetauscht.

Syphon Filter als letzter Rettungsanker?

Im Insider-Podcast wird die Sehnsucht nach Gabe Logan laut. Die Lücke, die Splinter Cell hinterlassen hat, ist riesig, und die Easter Eggs in „Days Gone“ deuteten bereits eine Verzahnung der Universen an. Doch Hoffnung ist keine Geschäftsstrategie – genauso wenig wie Regen in der Wüste. Dass Bend Studio nun als potenzieller Retter des Stealth-Genres gehandelt wird, wirkt wie der verzweifelte Versuch, Relevanz zu simulieren.

Fakt ist aber, dass Sony bereits ein Live-Service-Projekt von Bend gekillt hat. Das Studio hat bewiesen, dass es Schwierigkeiten hat, moderne Trends ohne fremde Hilfe zu adaptieren. Die Zeit der Schonfrist ist vorbei. Wenn das Team in Oregon nicht bald zeigt, dass es mehr kann, als vage Referenzen auf die Neunziger zu streuen, folgt die Schließung.

Die Wette gegen die Zeit

Es braucht kein Insider-Wissen, um die Lage zu verstehen. Man muss nur realistisch sein. Alles deutet darauf hin, dass Bend Studio am Limit der Geduld der japanischen Konzernmutter agiert. Ein Studio dieser Größe verursacht über Jahre erhebliche Fixkosten.

Jeder Tag ohne konkrete Ankündigung, ohne Gameplay-Material und ohne festen Release-Zeitraum erhöht den Druck. Der nächste Pitch in Japan ist nicht nur eine Präsentation, er wird das finale Urteil sein. Überzeugt das Konzept nicht restlos, wird das Studio abgewickelt. In der aktuellen Gaming-Industrie werden Fehler nicht mehr korrigiert, sie werden entfernt. Bend Studio ist derzeit nichts weiter als ein Kostenfaktor, der auf seine finale Streichung wartet.

Ihr werdet es sehen: Entweder das neue Projekt steht am Tag der Enthüllung über allem und rechtfertigt jeden verbrannten Pence, oder Bend darf am Ende nur noch die eigenen Scherben zusammenkehren.