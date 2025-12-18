Beneath bekommt Retro Mode: 90er-Horror unter Wasser kehrt zurück

Es beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Gefühl. Dieses leise Kribbeln, wenn das Bild flimmert, Kanten grob werden und der Raum plötzlich enger wirkt. Beneath greift genau das auf, und dreht die Uhr mit dem neuen Retro Mode bewusst zurück.

Wired Productions und Camel 101 liefern kein Gimmick, sondern eine Haltung: Horror funktioniert manchmal besser, wenn er weniger zeigt.

Beneath im Retro Mode: Weniger Pixel, mehr Unruhe

Der neue Modus kleidet Beneath in eine visuelle Ästhetik, die klar aus den späten 90ern stammt. Niedrige Auflösung, sichtbares Bildrauschen, ein Hauch CRT-Glow. Das Ergebnis ist überraschend stimmig. Die Forschungsstationen wirken nicht mehr klinisch, sondern fremd und brüchig. Schatten werden unzuverlässig, Entfernungen schwerer einzuschätzen. Genau hier gewinnt das Spiel.

Am Gameplay wird aber nicht geschraubt. Kämpfe bleiben bedacht, Munition rar, Begegnungen unangenehm. Der Retro-Mode verstärkt diese Entscheidungen, statt sie zu kaschieren. Wer hektisch vorgeht, scheitert schneller. Wer zuhört, beobachtet und wartet, überlebt.

Langsamer Horror statt Dauerfeuer

Beneath war nie als Run-and-Gun gedacht. Als Taucher Noah Quinn strandest du tief unter dem Meer, abgeschnitten von Hilfe, konfrontiert mit einer uralten Bedrohung. Die Geschichte entfaltet sich über mehr als zehn Stunden, getragen von Atmosphäre und einem stetigen Gefühl der Bedrängnis. Lovecraftianischer Horror wird hier nicht erklärt, sondern angedeutet, und das passt hervorragend zum neuen Look.

Gerade im Retro-Modus rückt das Spiel näher an seine Vorbilder: System Shock, Condemned, frühes F.E.A.R. Nicht als Kopie, sondern als Weiterentwicklung ihrer Ideen.

Der Retro-Modus ist erst der Auftakt. Die Entwickler haben einen klaren Fahrplan angekündigt. New Game Plus soll mehr Tiefe und Wiederspielwert bringen, während Horde-Modi den Fokus stärker auf Kampfsituationen legen. Beides klingt sinnvoll, wenn die Balance gewahrt bleibt.

Beneath ist aktuell reduziert erhältlich – ein guter Zeitpunkt für Neugierige. Bleibt die Frage: Kann der kommende Content die ruhige, beklemmende Identität bewahren, ohne sie zu verwässern?