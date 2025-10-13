Beneath: Retro-Survival-Horror taucht pünktlich zu Halloween ab

Indie-Entwickler Camel 101 und der preisgekrönte Publisher Wired Productions bringen Beneath in wenigen Wochen auf den Markt. Ab dem 27. Oktober können PC-Spieler via Steam abtauchen, einen Tag später folgen PS5 und Xbox Series X|S. Wer neugierig ist, kann bereits jetzt im Rahmen des Steam Next Fest eine kostenlose Demo ausprobieren, eine Einladung zurück zu den nervenaufreibenden Shootern der PS3- und Xbox-360-Ära.

Das Spiel ist keine leichte Kost: Beneath stellt den Spieler vor echte Herausforderungen. Knappes Munition, gnadenlose Gegner und ein beständig wachsender Druck sorgen für Spannung. Das Story-Driven-Setting richtet sich sowohl an Veteranen, die klassische Survival-Shooter lieben, als auch an Spieler, die ein intensives Retro-Erlebnis suchen.

Noah Quinns Albtraum unter der Oberfläche

Im Zentrum steht der erfahrene Taucher Noah Quinn, dessen Routineexpedition zur Horror-Reise wird. Unter dem Meer treibt eine uralte, bösartige Kraft ihr Unwesen. Mit abnehmenden Vorräten, grotesken Mutationen und wachsender psychologischer Belastung muss Noah nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch eine finstere Verschwörung aufdecken, die die Menschheit bedroht.

Die Mischung aus Lovecraft’scher Atmosphäre, psychologischer Spannung und First-Person-Action macht Beneath besonders. Die Entwickler setzen bewusst auf ein klares Retro-Feeling, das sich in Leveldesign, Gegnermechanik und Ressourcen-Management widerspiegelt.

Preis, Release und erste Einschätzung

Beneath ist ab 16,59 Euro verfügbar, inklusive eines 15 % Launch-Rabatts für kurze Zeit. Wer den Horror früh erleben will, kann den Titel bereits auf die Wishlist setzen und über den offiziellen Discord oder die Wired-Website weitere Infos abrufen.

Spieler können sich auf ein Survival-Horror-Shooter freuen, der altmodische Härte mit moderner Technik kombiniert. Es ist kein Spiel, das nach kurzer Unterhaltung verlangt – Beneath fordert Geduld, Taktik und Nerven.

Seid ihr bereit, euch in die Tiefen zu wagen, wo jede Entscheidung über Leben und Tod entscheidet?