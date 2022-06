Bericht: Skull and Bones könnte unfertig auf den Markt kommen

Auf einmal geht alles ganz schnell, was Skull and Bones betrifft. Nachdem der Titel schon eine rechte wilde Entwicklungszeit hinter sich hat, sieht momentan alles nach einem „baldigen Release“ aus, möglicherweise aber nicht nach der idealsten Veröffentlichung.

Das berichtet derzeit der Kotaku Senior Reporter Ethan Gach, wonach sich Skull and Bones nach wie vor in einem unfertigen Zustand befinden soll und so auch veröffentlicht werden könnte. Hintergrund soll der sein, dass Ubisoft ein Finanzierungs- und Förderungsabkommen mit der Regierung in Singapur hat, welches besagt, dass der Titel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht werden muss. Das soll auch der Grund sein, warum der Publisher überhaupt noch an dem Titel festhält und Skull and Bones nicht schon längst eingestellt hat.

Was originally aiming for early summer. Pushed to September. Now November.



Was told there was supposed to be closed test this month but was cancelled due to the state of the build.



It's coming either way tho due to existing government subsidy agreement https://t.co/RklKqNTlRh — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) June 29, 2022

Zeitdruck bei der Entwicklung schuld?

Ferner wird behauptet, dass der Release von Skull and Bones zunächst für diesen Sommer geplant war, dann auf September verschoben wurde und anschließend auf November, wie kürzlich erst berichtet. Auch ein Closed-Beta-Test war wohl für diesen Juni angesetzt, der sich dementsprechend nach hinten verschoben hat. Mitunter soll der aktuelle Zustand des Spiels für die Verzögerungen verantwortlich sein.

Nach dem Ganzen hin und her mit Skull and Bones wären das keine guten Nachrichten, sofern sie am Ende stimmen sollten. Ursprünglich angekündigt wurde Skull and Bones schon 2017 und erscheint nach aktuellen Hinweisen nur noch für PS5, Xbox Series und den PC. Dass man die Last-Gen Konsolen plötzlich ausschließt, würde hier zumindest gut ins Bild passen, um die Titel so fit wie möglich zu machen.

Aktuell wird ein Release am 04. November spekuliert, der jedoch unbestätigt ist.