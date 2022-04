Bericht: Sony testet In-Game Werbeanzeige, um Spiele zu finanzieren

Wie involvierte Personen behaupten, soll der Launch dieses Programms gegen Ende 2022 stattfinden, mit dem Ziel, Werbeanzeigen direkt in den Spielen platzieren zu können, allerdings auf natürliche Weise, in dem diese auf Billboards am Straßenrand oder auf Bannern in einem Stadion platziert werden. Klassische Werbeblöcke wie im TV wird es wohl nicht geben.

Nun startet Sony offenbar einen neuen Versuch und befindet sich bereits in der Testphase, um In-Game-Ads zu kreieren und diese zumindest in Free-2-Play Titel auszuliefern. Dazu wird ein Software-Developer-Programm geschaffen , das wohl vergleichbar mit Microsofts Ansatz ist. Das soll es Entwicklern letztendlich ermöglichen, ihre Spiele zu finanzieren.

