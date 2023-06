Besser als PlayStation? Xbox Showcase setzt auf echte In-Game Eindrücke

Hierzu gänzt Greenberg , dass die meisten in absehbarer Zeit erscheinen werden, wobei man sich nicht mehr auf die frühere 12-Monats-Regel festlegen möchte, sondern auch darüber hinaus geht. Das könnte für Xbox vermutlich sogar eine Notwendigkeit sein, nachdem man ihnen generell ein schwaches Line-Up vorwirft und oftmals unklar ist, was da überhaupt einmal kommt.

Zumindest was die First-Party Games betrifft, möchte man den Spielern und Fans zeigen, was sie später erwartet.

Der Xbox Showcase findet in diesem Jahr am 11. Juni um 19 Uhr statt, gefolgt von einem Starfield Direct und einer Extended-Version des Showcase am 13. Juni 2023. Zwar ist derzeit noch unklar, was Microsoft alles genau zeigen wird, es werden laut Microsofts Aaron Greenberg aber Eindrücke aus den Spielen selbst sein.

