Besserer Steam Deck mit OLED-Display torpediert PlayStation Portal Launch

„Wir nehmen eine Änderung des Performance-Niveaus nicht auf die leichte Schulter und wollen dies nur tun, wenn eine signifikante Steigerung möglich ist. Wir möchten auch nicht, dass mehr Performance zu erheblichen Einbußen bei der Energieeffizienz und der Akkulaufzeit führt,“ heißt es gegenüber Bloomberg . „Ich gehe nicht davon aus, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren möglich sein wird, aber wir beobachten Innovationen in Architekturen und Herstellungsprozessen immer noch genau, um zu sehen, wohin sich die Dinge dort entwickeln.“

Gleichzeitig betont man, dass die neue Steam Deck-Version kein Steam Deck 2 darstellt. Dessen Launch erwartet man erst in zwei bis drei Jahren, wenn die Technologie dies auch hergibt. Die Arbeiten an Steam Deck 2 haben laut Product Designer Lawrence Yang aber schon begonnen und zielt vor allem auf mehr Power ab.

Die neue Steam Deck-Version wird in zwei Varianten erhältlich sein, die sich in erster Linie am internen Speicher unterscheiden, der in 512 GB und 1TB verfügbar sein wird. Preislich liegen diese bei 569 EUR bzw. 679 EUR.

Zwar sind PlayStation Portal und Steam Deck in ihrer Funktion sehr unterschiedlich, teilen sich aber die gleiche Zielgruppe, die High-End Games im kleineren Format und mobil genießen wollen. Die Ankündigung des neuen Steam Deck mit OLED-Display kam am gestrigen Abend zudem recht überraschend.

