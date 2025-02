Bethesda bricht das Schweigen zu The Elder Scrolls VI

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat Bethesda endlich wieder etwas zu The Elder Scrolls VI gesagt – allerdings nicht das, was Fans sich erhofft hatten. Statt Gameplay, Story-Details oder gar einem Release-Fenster gibt es nun… eine Auktion. Ja, richtig gelesen: Mit genügend Kleingeld kann man sich in das Spiel einkaufen und als NPC verewigen lassen.

Eine einmalige Gelegenheit – für den höchsten Bieter

Seit der Ankündigung von The Elder Scrolls VI im Jahr 2018 hält sich Bethesda extrem bedeckt. Während Starfield mittlerweile fast zwei Jahre auf dem Markt ist, gibt es zu TES6 kaum mehr als vage Versprechungen von Todd Howard. Doch nun gibt es eine „Neuigkeit“: Bethesda veranstaltet eine Charity-Auktion, bei der der Meistbietende sich einen Platz als NPC im Spiel sichern kann. Das Ganze dient einem guten Zweck, denn die Erlöse gehen an die Make-A-Wish Foundation.

In der offiziellen Beschreibung der Auktion heißt es: „Aufruf an alle Gamer und Fantasy-Fans! Diese einmalige Gelegenheit ermöglicht es Ihnen, sich in einem der mit größter Spannung erwarteten Videospiele aller Zeiten, The Elder Scrolls VI, zu verewigen.“

Dabei darf der Höchstbietende mit den Entwicklern zusammenarbeiten, um einen individuellen Charakter zu erschaffen, der dann irgendwann in der fernen Zukunft in TES6 auftauchen wird.

Kein Gameplay, kein Release – aber immerhin eine Auktion!

Natürlich ist das eine nette Aktion für einen guten Zweck, aber seien wir ehrlich: Fans hätten sich wohl eher über handfeste Informationen zum Spiel gefreut. Stattdessen bleibt weiterhin völlig unklar, wann The Elder Scrolls VI erscheint oder in welchem Entwicklungsstadium es sich befindet. Sicher ist nur, dass es für Xbox und PC kommt – und dank Microsofts neuer Multi-Plattform-Strategie möglicherweise auch für PlayStation.

Falls ihr unbedingt Teil der Elder Scrolls-Geschichte werden wollt, habt ihr bis zum 22. Februar Zeit, mitzubieten. Aber Vorsicht: Das aktuelle Gebot liegt bereits bei über 7.000 Dollar – und es dürfte noch deutlich steigen. Bethesda spricht also endlich wieder über TES6 – nur leider nicht in der Art, die Fans sich wünschen würden.