Bethesda-Bugs: 95 Prozent der Launch-Fehler sind intern vorab bekannt

Bethesda-Entwickler identifizieren laut dem ehemaligen Senior Artist Dennis Mejillones bereits vor der Veröffentlichung fast alle technischen Mängel, die Spieler später kritisieren, lassen diese jedoch aufgrund von Priorisierungsentscheidungen im Spiel. Die Firmenphilosophie von Todd Howard ordnet die Fehlerbehebung dabei der Fertigstellung von Features und dem Release-Zeitplan unter.

Die oft als „Bethesda-Jank“ bezeichnete Instabilität von Titeln wie „Skyrim“ oder „Fallout 4“ ist kein Resultat von Unwissenheit. Laut Mejillones werden ca. 95 % der von Spielern gemeldeten Fehler bereits während der Entwicklung intern markiert. Die Entwickler nutzen dieselben Builds wie die Endkunden und nehmen die technischen Defizite sowie spielmechanische Schwächen unmittelbar in Kauf. Dass diese Fehler zum Launch dennoch vorhanden sind, liegt an einer gezielten Ressourcenallokation.

Das Management nutzt intern das Mantra „Wir können alles tun, aber wir können nicht alles tun“, um den Fokus auf die Implementierung von Inhalten statt auf die Politur (Polish) zu legen. In der Praxis bedeutet das: Wenn die Wahl zwischen einem komplexen Spielsystem und der Eliminierung von Glitches besteht, gewinnt bei Bethesda traditionell der Umfang.

Die Erschöpfung als Faktor der Qualitätssicherung

Ein wesentlicher Grund für den Zustand der Spiele bei Veröffentlichung ist die menschliche Komponente. Mejillones gibt an, dass die Teams nach jahrelanger Arbeit an massiven Open-World-Projekten schlichtweg erschöpft sind.

Zeitdruck: Wenn der Releasetermin steht, rückt die Perfektion in den Hintergrund.

Wenn der Releasetermin steht, rückt die Perfektion in den Hintergrund. Komplexität: Die Engine-Struktur und die Größe der Welten erschweren die Fehlerbehebung ohne neue Seiteneffekte.

Die Engine-Struktur und die Größe der Welten erschweren die Fehlerbehebung ohne neue Seiteneffekte. Rettung durch Support: Das Studio verlässt sich auf die Zeit nach dem Launch. Ein Beispiel ist Fallout 76, das trotz eines desaströsen Starts durch jahrelange Patches stabilisiert wurde.

Im Vergleich zu anderen AAA-Studios, die Veröffentlichungen für den „Feinschliff“ verschieben, nimmt Bethesda technische Instabilität als Teil der Markenidentität in Kauf. Während Mitbewerber wie Rockstar Games oder Sony-First-Party-Studios oft eine höhere Baseline an technischer Sauberkeit anstreben, priorisiert Bethesda die systemische Freiheit.

Die Konsequenz ist eine dauerhafte Abhängigkeit von der Modding-Community, die beispielsweise für Skyrim seit über einem Jahrzehnt „Unofficial Patches“ pflegt, um Fehler zu beheben, die das Studio selbst nie adressiert hat.

Für Käufer bedeutet diese Bestätigung aus Entwicklerkreisen: Bethesda-Spiele sind zum Launch technisch kalkuliert unfertig. Wer ein sauberes Erlebnis ohne „Game-Breaking-Bugs“ oder visuelle Glitches sucht, muss zwingend Monate auf Patches warten oder auf die Community-Fixes der PC-Version setzen.

Die Hoffnung, dass Bethesda seine Qualitätssicherung grundlegend reformiert, ist gering, da die Strategie „Inhalt vor Stabilität“ fest in der Unternehmenskultur verankert ist. Bleibt die Frage, ob man dann nicht auch nur den halben Preis zum Launch für ein Bethesda-Spiel zahlen und den Rest in Raten bezahlen sollte.