Bethesda bestätigt DLSS 5 für Starfield, Fallout 5 und kommende RPG-Projekte

Bethesda Game Studios bestätigt die Implementierung von Nvidias neu vorgestellter DLSS 5-Technologie für „Starfield“, „Fallout 5“ und zukünftige Projekte. Die KI-gestützte Rendering-Lösung soll laut Publisher fotorealistische Ergebnisse liefern und die Grenzen herkömmlicher Echtzeit-Berechnung überschreiten. Ganz ohne Kritik ist dieser Vorstoß aber nicht.

Nvidia positioniert DLSS 5 als den bedeutendsten technischen Sprung seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing im Jahr 2018. Während die aktuelle Version DLSS 4.5 bereits einen Großteil der Pixel einer Szene durch KI generiert, nutzt DLSS 5 verstärkt generative Modelle, um Fotorealismus zu erreichen.

Bethesda-Chef Todd Howard gab an, dass die Technologie bereits für „Starfield“ eingeplant ist. Weitere Titel wie „Fallout 5“ oder „The Elder Scrolls VI“ gelten als wahrscheinlich. Ziel sei es, künstlerische Details ohne die üblichen Limitierungen der Hardware-Leistung darzustellen.

Relevanz für The Elder Scrolls 6 und Fallout 5

Die Zusammenarbeit zwischen Nvidia und Bethesda bedeutet für die kommenden Großprojekte des Studios eine klare technische Richtung. Da Titel wie „The Elder Scrolls 6“ oder „Fallout 5“ erfahrungsgemäß lange Entwicklungszyklen durchlaufen, bildet die Integration von DLSS 5 die Basis für die visuelle Gestaltung dieser Open-World-Spiele.

Nvidia-CEO Jensen Huang bezeichnet die neue Iteration als „GPT-Moment für die Grafik“, was den radikalen Wechsel weg von klassischem Raster-Rendering hin zu KI-basierten Bildkompositionen unterstreicht.

Kritische Stimmen zur Optik

Trotz des technischen Fortschritts stoßen die ersten Ergebnisse der Technologie in der Community nicht nur auf Zustimmung. Berichte weisen darauf hin, dass die durch generative KI erzeugten fotorealistischen Visuals teilweise unnatürlich wirken können. Für Bethesda bietet die Technik jedoch die Möglichkeit, die traditionell hohen Hardware-Anforderungen ihrer Engine durch KI-Upsampling und Frame-Generation abzufedern. Wie sich dies auf die Konsolen-Gegenstücke – etwa unter Nutzung von PSSR 2 auf PlayStation – auswirkt, bleibt abzuwarten.

Die Bestätigung von DLSS 5 für Bethesda-Titel ist mit Vorfreude und Skepsis gleichermaßen zu betrachten. Native Auflösung verliert weiter an Bedeutung. Für PC-Spieler mit entsprechender Nvidia-Hardware bedeutet dies potenziell höhere Frameraten bei maximalen Details, während die visuelle Konsistenz durch die generative KI erst noch im finalen Build von „Starfield“ beweisen muss, dass sie nicht künstlich wirkt.