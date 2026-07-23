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Bethesda zum Status von The Elder Scrolls 6, Oblivion Remaster & Obsidian

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Bethesda äußert sich zu Oblivion Remaster auf Switch 2, Zeitplänen für The Elder Scrolls 6 und dem Status des Obsidian-Fallout-Projekts.

Fallout 3 Remastered

Bethesda hat auf eine vertrauliche Fragenliste des YouTubers MrMattyPlays reagiert und Stellung zu laufenden Projekten bezogen. Das Studio dementiert darin Verzögerungen bei Großprojekten, während technische Nachbesserungen für bestehende Titel erst mit verspäteten Portierungen gekoppelt werden.

Das Entwicklerteam hinter „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ bündelt seine Ressourcen aktuell auf den Veröffentlichungstermin der Nintendo Switch 2 Version am 11. August 2026. Bethesda stellte im Zuge der Anfrage in Aussicht, dass technische Überarbeitungen und Performance-Anpassungen dieser Handheld-Fassung im Anschluss auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S übertragen werden sollen.

Das Ur-Remaster erschien 2025 mit erheblichen technischen Mängeln und Bildraten-Problemen auf PC und Konsolen. Käufer der Vollpreisversion warteten über ein Jahr vergeblich auf entscheidende Patches. Erst der finanzielle Anreiz einer neuen Plattform bringt die nötige Bewegung in die Codebase. Ein bekanntes Muster.

The Elder Scrolls 6: Bethesdas Zeitplan ignoriert Personalabbau

Die internen Terminvorgaben für „The Elder Scrolls 6“ bleiben laut Bethesda trotz der Entlassungswellen der vergangenen Monate unberührt. Ehemalige und aktive Mitarbeiter berichteten gegenüber Medienvertretern von spürbaren Lücken in Schlüsselfunktionen und warnten vor Überstunden.

Bethesda widerspricht diesem Eindruck offiziell und hält an der angestrebten Veröffentlichung im Zeitraum 2028 bis 2029 fest. Konkrete Bildnachweise oder inhaltliche Details lieferte das Studio weiterhin nicht. Das Management setzt auf Schweigen.

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Zu den technischen Grundlagen des angekündigten Fallout-Projekts von Obsidian Entertainment verweigert Bethesda jegliche Aussage. Anfragen zur Nutzung der hauseigenen Creation Engine 3 oder einer Dritthersteller-Engine blieben unbeantwortet.

Parallel bestätigte der Publisher, dass die fortlaufende Betreuung von „Fallout 76“ unbeeinträchtigt bleibe und eine größere Inhaltserweiterung für das Jahr 2027 vorgesehen sei. Das Onlinespiel steuert aktuell durch ein weitgehend inhaltsarmes Kalenderjahr.

Bethesdas Aussagen dienen primär der Schadensbegrenzung nach anhaltender Kritik an Personalentscheidungen und mangelhafter Produktpflege. Wer auf stabile Versionen von Oblivion Remastered hofft, muss bis zum späten Sommer warten. Verbindliche Informationen zu „The Elder Scrolls 6“ oder der Fallout-Zukunft bleiben Mangelware. Vertrauen lässt sich nicht durch Absichtserklärungen zurückkaufen

Gta Pre Order Release
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