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Beyond Good and Evil 2: Ubisoft plant Re-Announcement unter neuem Namen

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Beyond Good and Evil 2 soll Ende 2026 unter neuem Namen neu angekündigt werden. Alle Leaks zu Engine, TGA 2026 und Switch 2 im Überblick.

Beyond Good Evil 2 Art

Ubisoft plant eine Neuankündigung von „Beyond Good and Evil 2“ unter einem vollkommen neuen Titel und stellt das Projekt Ende 2026 neu vor. Laut Insiderratings soll das Dauerbaustellen-Epos massiv umgebaut worden sein und möglicherweise auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Was der Leak wirklich verrät

Nach zahllosen Einstellungen und Studio-Streichungen bei Ubisoft hat das Mammutprojekt überlebt. Bekannte Insider wie Nash Weedle berichten im Podcast Attack The Backlog, dass Ubisoft den Titel komplett umbenennt. Nach all den Jahren voller Restrukturierungen und Konzeptwechsel ist das der einzig logische Schritt. Das alte „Beyond Good and Evil 2“ existiert so nicht mehr.

Ein Re-Reveal gilt für Ende des Jahres als wahrscheinlich – genauer gesagt bei den The Game Awards 2026.

Spannend für Nintendo-Fans: Das Spiel setzt auf Ubisofts extrem skalierbare Voyager-Engine. Das schreit förmlich nach einem Port für die Switch 2. Bestätigt ist das zwar noch nicht, aber die technische Basis steht bereit.

Warum das für uns Spieler wichtig ist

Wir reden hier von einem Projekt, das seit fast zwei Jahrzehnten Ressourcen frisst. Wir haben Ambrosia-Planeten, Weltraum-Piraten und beeindruckende CGI-Trailer gesehen – und danach jahrelange Funkstille.

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Wenn Ubisoft das Spiel unter neuem Namen zeigt, müssen sie handfestes Gameplay liefern. Kein Blabla, keine Rendertrailer mehr. Der Name ist zweitrangig. Das Gameplay entscheidet.

Skepsis schlägt Vorfreude. Ein neuer Name wischt die turbulente Entwicklungs-Hölle nicht einfach weg. Solange wir kein echtes, zusammenhängendes Gameplay sehen, bleibt das Projekt ein großes Risiko.

Glaubt ihr, dass eine Namensänderung und ein Neustart das Projekt jetzt noch retten können, oder ist der Zug für euch längst abgefahren?

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