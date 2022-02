Beyond Good & Evil 2 wird wohl nie erscheinen, sagen Berichte

Obwohl Ubisoft immer das Gegenteil andeutet, rechnet man nicht mehr damit, dass Beyond Good & Evil 2 noch jemals erscheinen wird.

Zuletzt gab es immer wieder kleinere Lebenszeichen zu dem Spiel, das seit Jahren jedoch am Anfang der Entwicklung steht. Das soll auch nach wie vor der Fall sein, wie Bloomberg meldet, wonach Beyond Good & Evil 2 noch immer in der Pre-Production-Phase gefangen ist. Das heißt, dass es auch nach wie vor nichts wirklich Vorzeigbares gibt und die Entwicklung noch nicht einmal wirklich begonnen hat.

Offiziell wurde Beyond Good & Evil 2 im Jahr 2017 angekündigt, gefolgt von diversen Leaks, die ein unfertiges Spiel zeigten. In der Zwischenzeit hat sich so viel bei Ubisoft getan, auch um das Entwicklerteam drum herum, dass das ambitionierte Projekte immer mehr in den Hintergrund rückte. Inzwischen wäre man eher überrascht, wenn es tatsächlich noch erscheinen sollte.

Laut offizieller Angaben hatte man einst große Pläne für Beyond Good & Evil 2, das nach eigenen Aussagen ein AAAA-Erlebnis werden sollte. Vermutet wird dahinter ein Projekt, dass wirklich gewaltig und kostenintensiv ist und damit den üblichen Rahmen eines Triple-A Spiels sprengt. Wohl mit ein Grund, warum die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 bereits so viel Zeit und somit auch sicherlich einige Ressourcen verschlingt.

Ob das noch realistisch ist, scheint angesichts der aktuellen Situation ziemlich aussichtslos. Ähnlich geringe Chancen rechnet man übrigens auch Skull and Bones zu, dessen Entwicklung ähnlich chaotisch verläuft und an dessen Release kaum noch jemand so recht glaubt.