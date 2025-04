Big Brother im Disco-Fieber: American Arcadia flieht im Mai auf die PS5

In einer Zeit, in der wir von Reality-TV überflutet werden, stellt sich eine simple Frage: Was, wenn du die Show bist – ohne es zu wissen? Genau hier setzt American Arcadia an, das neueste Spiel von Out of the Blue Games und Publisher Raw Fury, das am 15. Mai für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und Switch erscheint.

Willkommen im goldenen Käfig: Leben auf Sendung

Die Prämisse ist so clever wie beklemmend: Willkommen in Arcadia, einer strahlenden Retro-Metropole im Stil der 70er Jahre. Hier lebt man ein sorgenfreies Leben – oder so scheint es. Denn in Wahrheit ist Arcadia der Schauplatz der erfolgreichsten Reality-TV-Show der Welt, in der jede Bewegung der Bewohner ausgestrahlt wird. Wer langweilig wird, fliegt raus – und zwar wortwörtlich. Die Einschaltquoten sind Gott, und wer sie nicht liefert, stirbt. Klingt übertrieben? Willkommen im Fernsehen.

Spielerisch setzt American Arcadia auf eine spannende Mischung aus 2,5D-Plattforming und First-Person-Puzzleeinlagen. Zwei Protagonisten in zwei Welten: Während der eine durch eine gefährliche 2,5D-Welt voller Überwachungskameras, Sicherheitsdrohnen und Plattform-Herausforderungen rennt, schleicht sich der andere durch sterile Büroräume in Ego-Perspektive, hackt Systeme, deaktiviert Fallen und koordiniert die Flucht.

Zwei Perspektiven, ein Ausbruch

Das Spiel wechselt dabei ständig die Perspektive und sorgt so für ordentlich Tempo. Unterstützt wird das Ganze durch eine ungewöhnliche Erzählweise im Doku-Stil – inklusive fiktiver Interviews und Polizeiverhöre. Es entsteht eine doppelte Spannung: Einerseits das unmittelbare Überleben der Figuren, andererseits das allmähliche Aufdecken der perfiden Show-Maschinerie im Hintergrund.

Gekrönt wird das Erlebnis von einer hochkarätigen Sprecher-Riege, darunter Yuri Lowenthal (Spider-Man), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077) und Cissy Jones (Firewatch), die ihren Figuren eine glaubhafte Tiefe verleihen.

Ob American Arcadia nur stilistisch an Truman Show und Inside erinnert oder tatsächlich etwas Eigenes zu sagen hat, wird sich zeigen – aber die Zutaten für ein erinnerungswürdiges Abenteuer sind definitiv da. Reality-TV war noch nie so tödlich unterhaltsam.

Los geht es am 15. Mai!