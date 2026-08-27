Bigby kehrt zurück: Release-Termin für „The Wolf Among Us Remastered“ steht fest

Telltale bringt den Episoden-Klassiker aus dem Jahr 2013 „The Wolf Among Us Remastered“ gründlich überarbeitet zurück auf moderne Plattformen. Am 29. Oktober 2026 erscheint die Neuauflage für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch – pünktlich zur Halloween-Saison.

Ein frischer Gameplay-Trailer zur Gamescom-Woche hat die Katze aus dem Sack gelassen. Neben einer überarbeiteten Grafik, besseren Performance-Werten und modernisierten UI-Elementen packt Telltale spürbare Upgrades auf den Tisch.

Der größte Hype-Faktor für Style-Liebhaber: ein komplett neuer Noir-Modus, der die Abenteuer von Sheriff Bigby Wolf in knallhartem Schwarz-Weiß erstrahlen lässt. Dazu gesellt sich über eine Stunde Bonusmaterial. Geschnittene Szenen, Interviews und Behind-the-Scenes-Einblicke direkt im Spiel. Das ist ordentlich Holz für Fans.

Warum das für uns Gamer wichtig ist

„The Wolf Among Us“ gilt bis heute als eine der stärksten Geschichten, die Telltale je erzählt hat. Die Mischung aus düsterer Fables-Comic-Vorlage, harten Entscheidungen und der verrauchten Detektiv-Atmosphäre sucht ihresgleichen.

Viele von uns haben das Original vor über zehn Jahren gezockt. Ein Technik-Update schadet hier definitiv nicht. Der Re-Release ist daher ein strategischer Schachzug. Wer die Story rund um die Morde in Fabletown noch gar nicht kennt, bekommt jetzt die beste Gelegenheit zum Nachholen. Wer sie kennt, frischt sein Gedächtnis auf.

Keine unnötige Geldmacherei, sondern eine grundsolide Überarbeitung mit echtem Mehrwert für Fans und Neueinsteiger. Der Noir-Modus passt wie die Faust aufs Auge. Die Bonus-Inhalte sind das nötige Extra.

Gibt es einen Grund, das Remaster zu meiden? Kaum. Es sei denn, man wartet exklusiv auf Teil 2.

Werdet ihr für den neuen Noir-Modus noch einmal als Bigby durch Fabletown streifen, oder wartet ihr stur auf das komplett neue Sequel?