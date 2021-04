Biomutant – Neuer Trailer stellt die Spielwelt vor

So langsam gewinnt das Marketing für Biomutant an Fahrt, das bereits nächsten Monat erscheint. So wirft man heute einen Blick auf die Spielwelt.

Wie THQ Nordic zu dem Trailer anmerkt, ist alles, was man in diesem Trailer hört und sieht, direkt aus dem Spiel: die Musik, das Filmmaterial, einfach alles. Nichts wurde künstlich verändert. Also heißt es, zurücklehnen und genießen.

Pre-Order Initiative

Gleichzeitig erinnert man noch einmal an die Pre-Order Initiative von Biomutant, das ab sofort und auf allen Plattformen vorbestellt werden kann. Unter anderem wartet hier der Vorbesteller-Bonus: Der Söldner auf euch.

Der Söldner bietet eine einzigartige Kombination von Perks und hat beidhändigen Kampf als Start-Fähigkeit und ist passend dazu mit einer Art klassischen Katana und dem kürzeren Wakizashi-Schwert ausgerüstet, wenn man Begriffe aus unserer Welt verwenden würde. Ganz einfach gesagt, lässt der Söldner die Spieler:innen die Welt von Biomutant im klassischen Samurai-Look bereisen.

Wer bekommt den Söldner als Vorbesteller-Bonus?

Die Söldner-Klasse ist in allen digitalen Vorbestellungen enthalten und ebenso Bestandteil der Collector’s Edition und der Atomic Edition von Biomutant (auch wenn man diese später erst kauft), in diesen Editionen ist ein Code für den DLC enthalten. Vorbestellungen der Standard-Box-Version von Biomutant enthalten den Söldner DLC hingegen nicht.

Der Söldner-DLC erscheint später auch als kostenpflichtiger DLC.

Biomutant erscheint am 25. Mai 2021.