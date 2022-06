Biomutant – PS5 Version kommt wohl doch noch

Während der PS4-Release von Biomutant im vergangenen Jahr und leider so ziemlich verrissen wurde, hält THQ Nordic weiter an einem PS5 und Xbox Series-Release fest. Eine entsprechende Next-Gen Version wurde jetzt im PSN Backend gesichtet.

Was als ambitioniertes Projekt gestartet ist, scheiterte letztendlich an zu wenig Ressourcen, die man Entwickler Experiment 101 zugestanden hat, um aus Biomutant den Titel zu machen, den sich viele gewünscht haben. Gerade einmal 20 Entwickler haben über Jahre an dem Titel gearbeitet, der dementsprechend oft verschoben wurde.

Umso erfreulicher ist es, dass man das Spiel dennoch nicht aufgibt und laut einem PSN Datenbank-Leak (via Reddit) an der Next-Gen Version festhält, die wohl demnächst angekündigt wird. Dazu wurde auch das bekannte Artwork hinterlegt.

Da die Kritik an Biomutant ja doch ziemlich heftig war, ist davon auszugehen, dass man beim Next-Gen Upgrade weitaus mehr bekommt als nur eine bessere Auflösung oder eine höhere Framerate. Kritisiert wurden vor allem das Kampfsystem und die RPG-Mechaniken, mit denen sich nur wenige anfreunden konnten.

Logischerweise sollte man hier also ebenfalls ansetzen, um dem sonst recht interessanten Franchise möglicherweise zu dem Erfolg zu verhelfen, das in ihm schlummert. Immerhin konnte sich Biomutant kurzfristig schon über eine Million Mal verkaufen, seitdem ist es jedoch ziemlich still um das Spiel geworden.

Mehr zum Next-Gen Upgrade von Biomutant dürfte man in Kürze erfahren.