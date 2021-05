Biomutant – Umfassende Charakteranpassungen vorgestellt

THQ Nordic und Experiment 101 geben heute einen Ausblick auf die umfassenden Charakter-Anpassungsmöglichkeiten in Biomutant, das jetzt im Mai erscheint.

So stehen einem hier nicht nur vorgefertigte Klassen zur Auswahl, diese lassen sich zusätzlich in Fähigkeiten spezifizieren, was unter anderem Auswirkungen auf das Equipment und die Waffen hat. Bunt wird es dann mit der Individualisierung eures Charakter selbst, der sich in Farben und Aussehen anpassen lässt. Ebenso lassen sich verschiedene Atribute wie Stärke, Intelligenz, Agilität usw. festlegen.

Die Zeit macht euch stärker

Im Laufe des Abenteuers wird sich euer Charakter zudem weiterentwickeln, es können neue Fähigkeiten freigeschaltet werden, etwa um höher zu springen oder Aspekte der Welt zu kontrollieren. Je weiter ihr in der Story vordringt, desto seltsamer werden die Dinge dabei. So lassen sich auch geistige Fähigkeiten wie Telekinese erforschen und entwickeln.

Aber nicht nur der Charakter selbst kann stetig zu neuer Stärke gelangen. So stehen euch auch verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung, darunter Ballons, Jetskis oder Mechs, mit denen ihr eure Feinde auf kreative Weise angreifen und neue Höhen erreichen könnt. Auffindbares Gear hilft euch zudem in verschiedenen Zonen – etwa eine Gasmaske in der giftige Dead Zone, oder dicke Outfits, die euch vor extremer Hitze und Kälte schützt.

Biomutant erscheint am 27. Mai 2021.