BioShock 4 – Der Sommer könnte für Fans aufregend werden

Es brodelt unter der Oberfläche – und diesmal nicht nur in den rostigen Tiefen von Rapture. Ein aktueller Berichtheizt die Spekulationen rund um BioShock 4 ordentlich an: Angeblich plant 2K eine große Enthüllung im Sommer, bei der die sagenumwobene Unterwasserstadt erneut eine Rolle spielen könnte. Fast zehn Jahre nach dem letzten Teil scheint der Nebel sich endlich zu lichten – oder doch nicht?

Die BioShock-Reihe ist mehr als nur ein Shooter. Sie ist eine philosophische Abhandlung, ein düsteres Märchen und eine Kritik am Objektivismus – alles verpackt in nervenaufreibende Action. BioShock Infinite führte die Serie 2013 auf neue narrative Höhen, doch seitdem: Funkstille. Zwar kündigte 2K im Jahr 2019 offiziell an, an einem neuen Teil zu arbeiten, aber konkrete Informationen? Fehlanzeige. Nur ein mutmaßlicher Screenshot geisterte durchs Netz – hübsch, aber nichtssagend. Nun verdichten sich die Hinweise, dass sich endlich etwas regt.

Was wird wirklich enthüllt?

Die Gerüchteküche serviert mehrere Gänge. Manche hoffen auf ein Remake des ersten BioShock, andere setzen auf handfeste Infos zum lange erwarteten BioShock 4. Dass Rapture im Zentrum der Ankündigung stehen soll, deutet zumindest auf eine Rückbesinnung hin. Vielleicht auch nur ein clever platzierter Köder für Marketingzwecke? Selbst ein Netflix-Film steht weiterhin im Raum – doch der Regisseur Francis Lawrence ist noch mit anderen Projekten beschäftigt, was die Situation darum „knifflig“ macht.

Spannender ist die Theorie um den neuen Spielort: eine arktische Zuflucht, angeblich ein Exil für Überlebende Raptures. Kalte Kulisse, heiße Erwartungen – klingt wie gemacht für ein BioShock, das die moralische Kälte der Menschheit erneut seziert. Und mit dem Summer Game Fest vor der Tür scheint der ideale Zeitpunkt gekommen, um das Schweigen endlich zu brechen.

Ein Hoffnungsschimmer im Eis

Wenn 2K tatsächlich plant, im Sommer BioShock 4 offiziell vorzustellen, wäre das nicht nur ein Comeback, sondern auch ein strategischer Coup. Nach der Verschiebung von GTA 6 klafft ein großes Loch im Line-up von Take-Two – und was könnte dieses besser füllen als eine Rückkehr zur düsteren Poesie von BioShock?

Ob Rapture, Arktis oder beides: Die Rückkehr der Reihe könnte ein Statement sein. Eines, das zeigt, dass intelligente, atmosphärische Spiele mit moralischer Tiefe noch immer einen Platz in der Branche haben. Und wer weiß – vielleicht stehen wir im Oktober 2025 wieder vor der Frage: Wirst du das Richtige tun?