BioShock auf Netflix: Regisseur gibt Update zur „kniffligen“ Adaption – und bleibt optimistisch

Still ruht die Unterwasserstadt Rapture – zumindest fast. Nach jahrelanger Funkstille zur geplanten BioShock-Verfilmung bei Netflix meldet sich nun Regisseur Francis Lawrence mit einem vorsichtigen, aber hoffnungsvollen Lebenszeichen: „Wir sind ehrlich gesagt ziemlich gut aufgestellt.“

Ein Satz, der mehr klingt wie ein Tauchgang in trübe Gewässer als ein euphorischer Siegestanz. Doch es ist zumindest ein Update – und das hatte BioShock bitter nötig.

Ein kniffliges Unterfangen: Warum BioShock schwer zu verfilmen ist

Ursprünglich 2022 angekündigt, sollte das ikonische Videospiel mit seiner düsteren Unterwasser-Dystopie endlich auf die Leinwand (beziehungsweise den Bildschirm) gebracht werden. Doch die Adaption stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Der Autorenstreik 2023 bremste die Entwicklung aus, personelle Wechsel bei Netflix sorgten für zusätzliches Chaos. Und dann ist da noch die Tatsache, dass BioShock schlichtweg kein einfaches Spiel ist – weder zum Spielen noch zum Verfilmen.

„Es ist eine knifflige Adaption“, gibt Lawrence zu. Kein Wunder, schließlich steckt in BioShock mehr Philosophie als in manchem Arthouse-Film. Utopien, Moral, Gentechnik, Wahnsinn – all das will nicht nur kopiert, sondern verstanden und umgesetzt werden.

Neuer Drehbuchentwurf und Netflix-Wechsel

Immerhin: Ein neuer Drehbuchentwurf liegt auf dem Tisch – diesmal von Justin Rhodes, der unter anderem für Terminator: Dark Fate verantwortlich war. Ob das gut oder schlecht ist, bleibt Geschmackssache, aber zumindest bewegt sich etwas. Lawrence verriet gegenüber IGN, dass ein Treffen mit Rhodes bereits angesetzt sei – ein Schritt in die richtige Richtung?

Zuvor hatte Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) seine Version des Skripts beigesteuert, was auf eine ernsthafte Herangehensweise hoffen ließ. Ob Rhodes daran anknüpfen kann oder völlig neue Wege geht, ist noch unklar.

Was bleibt, ist die leise Hoffnung, dass Netflix aus der Geschichte kein generisches Sci-Fi-Spektakel macht. BioShock verdient mehr – und braucht mehr. Die Ästhetik, die Atmosphäre, der ideologische Unterbau: All das macht die Reihe aus. Und all das muss stimmen, sonst versinkt auch dieser Film in den Tiefen der Belanglosigkeit.

Ob das Projekt also jemals auftaucht oder endgültig in der Versenkung bleibt, wird sich zeigen. Wir behalten das Periskop jedenfalls auf Kurs.