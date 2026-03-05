BioShock: Leak spricht von Immersive-Sim-Fokus trifft auf RPG-Systeme

Der Insider „V Scooper“ liefert neue technische Details zum nächsten BioShock. Das Projekt rückt offenbar deutlich in Richtung einer systemischen Immersive Sim mit RPG-Lite-Elementen und einer semi-offenen Welt.

Die BioShock-Serie stünde damit vor einem strukturellen Umbruch. Während BioShock Infinite 2013 zugunsten der filmischen Inszenierung auf stark lineare Korridore setzte, deutet der aktuelle Leak auf eine Rückkehr zu den Wurzeln von System Shock hin. Laut den Informationen agiert der neue Ableger als „echte“ Immersive Sim. Das bedeutet technisch: weg von geskripteten Events, hin zu echtem Gameplay.

Systemische Tiefe statt geskripteter Action

Der Kern einer Immersive Sim ist die Interaktion zwischen verschiedenen Spielsystemen. Der Leak spricht von „realistischer Physik“ und „umweltbezogenen Veränderungen“. Für die technische Umsetzung bedeutet das eine Abkehr von rein visuellen Effekten hin zu einer physikbasierten Sandbox. Wenn eine Umgebung modifizierbar ist, müssen Assets nicht nur zerstörbar sein, sondern auch über konsistente Materialeigenschaften verfügen, die auf externe Reize wie Hitze, Elektrizität oder kinetische Energie reagieren.

Die Gegner sollen laut dem Leak „taktisch reagieren und sich anpassen“. Das erfordert eine KI-Struktur, die über einfache Pathfinding-Routinen hinausgeht und stattdessen den Zustand der Spielwelt in Echtzeit analysiert, um Flankenmanöver oder Deckungswechsel einzuleiten.

Semi-Open-World als technischer Kompromiss

Die Erwähnung einer „Semi Open World“ deutet auf ein Hub-basiertes Design hin, was technisch ein vernünftiger Schritt wäre. Anstatt die CPU-Ressourcen für eine riesige, aber leere Welt zu verschwenden, konzentriert sich die Rechenleistung auf eine „dichte, vernetzte Stadt“. Das erlaubt eine höhere Objektdichte und komplexere Beleuchtungsszenarien, ohne die Frametimes durch massives Streaming von Assets zu destabilisieren.

Der „RPG-lite“-Ansatz wird wahrscheinlich über Talentbäume und Modifikationen gelöst, die über die klassischen Plasmide hinausgehen. Der Preis für diese Freiheit ist jedoch meist ein Verlust an narrativer Kontrolle – die Balance zwischen filmischen Sequenzen und systemischer Freiheit bleibt die größte Herausforderung für das Studio Cloud Chamber.

Der Wechsel zur Immersive Sim ist das logische Update für moderne Hardware-Architekturen. Die Rechenleistung der aktuellen Konsolengeneration und moderner CPUs wird hier endlich für komplexe Simulationen statt nur für höhere Pixeldichten genutzt. Wenn die Physik-Engine hält, was der Leak verspricht, könnte BioShock die Interaktivität im AAA-Bereich neu definieren.

Offiziell bestätigt ist davon nichts, da es zuletzt immer wieder Probleme bei der Entwicklung gab. Der Release wird ohnehin erst in ein paar Jahren erwartet.