BioShock Remake: Erste geleakte Screenshots? Leiser Hype vor lautem Knall

Die BioShock-Reihe – ein Name, der bei vielen Spielern sofort ein wohliges Schaudern auslöst. Und gleichzeitig ein Mysterium, das seit Jahren auf seine Wiedergeburt wartet. Seit der letzten offiziellen Ankündigung im Jahr 2019 herrscht Funkstille – zumindest offiziell. Hinter den Kulissen aber scheint sich etwas zusammenzubrauen.

Rückkehr nach Rapture: Screenshots sorgen für Spekulationen

In den letzten Tagen sind neue Hinweise aufgetaucht, die die Gerüchteküche nicht nur zum Brodeln, sondern zum Überkochen bringen. Besonders ein Detail sorgt für elektrisierte Stimmung: angeblich geleakte Screenshots, die auf ein baldiges Comeback von Rapture hindeuten.

Ein Reddit-Post zeigt drei Bilder, die angeblich aus einem frühen Build des BioShock-Remake stammen sollen. Während 2K Games erwartungsgemäß schweigt, melden sich mehrere bekannte Leaker zu Wort. Demnach sei die Wahrscheinlichkeit „sehr hoch“, dass das Remake in diesem Sommer angekündigt wird. In Verbindung mit der kolportierten Rückkehr nach Rapture deutet sich an: Das Franchise besinnt sich auf seine Wurzeln – visuell wie atmosphärisch.

Dieses Bild soll das BioShock Remake zeigen

Summer Game Fest 2025: Bühne für das Comeback?

Der Zeitpunkt könnte kaum passender sein. Alles deutet auf das Summer Game Fest 2025 hin. Geoff Keighleys Show hat sich in den letzten Jahren als Premium-Schaufenster für AAA-Enthüllungen etabliert – zuletzt mit Spielen wie Elden Ring oder Alan Wake 2. Eine Übersicht mit den Erwartungen an das diesjährige Event gibt es in diesem Artikel.

Sollten sich die Hinweise verdichten, wäre es auch denkbar, dass 2K ein zweigleisiges PR-Feuerwerk zündet: eine neue Spielenthüllung und ein erstes Bildmaterial zum geplanten Netflix-Film. Beide Projekte könnten sich gegenseitig verstärken – und BioShock mit einem Schlag zurück ins Rampenlicht bringen.

Was bisher wie Wunschdenken klang, gewinnt plötzlich Kontur. Die vermeintlich geleakten Screenshots sind vielleicht nicht die ganze Wahrheit – aber sie könnten ein Puzzlestück in einem clever orchestrierten Comeback sein. Rapture ruft. Und vielleicht hören wir den Ruf schon im Juni.