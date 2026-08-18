BioShock trifft Biosphäre-Horror: Twisted Tower erobert den PC

BioShock im verfallenen Freizeitpark der 1950er Jahre: „Twisted Tower“ ist ab sofort auf Steam erhältlich. Der düstere Action-Adventure-FPS von Thomas Brush und 3D Realms schickt uns durch eine verlassene Turm-Attraktion voller verdrehter Maskottchen.

Der Hype ist real, doch Konsolenspieler schauen vorerst in die Röhre.

Was steckt hinter dem Retro-Schocker?

Entwickler Thomas Brush und sein Team haben fünf Jahre an dem Projekt gesessen. Fünf Jahre, die man dem Spiel in jeder Ecke ansieht.

Ihr kämpft euch durch fünf Etagen eines verlassenen Resort-Parks – vom gruseligen Wasserpark über das Clown-Casino bis hin zur Weltraum-Station. Das Ziel: Die eigene Jugendliebe retten und ganz nebenbei den Wahnsinn des Turms überleben.

Das Waffenarsenal schlägt voll in die Spielzeug-Kerbe. Maulwurf-Hämmer, Kaugummi-Mashing-Guns und Furz-Schrotflinten treffen auf knackiges, überraschend blutiges Gunplay.

Erste internationale Fachkritiken feiern den Titel bereits. DualShockers lobt die enorme Replayability durch verzweigte Wege, die stimmige Narrative sowie den extrem polierten Zustand ohne nennenswerte Bugs. Ein echtes Liebesrezept für BioShock-Fans.

Wie steht es um einen Konsolen-Launch?

Auf der PS5 oder Xbox Series X/S fehlt vom Spiel aktuell jede Spur. Der Entwickler hat klargestellt, dass ein Konsolen-Release vorerst nicht geplant ist. Der Fokus lag zu 100 Prozent auf der PC-Version. Vorerst.

Wer 3D Realms als Publisher kennt, weiß aber: Wenn die Verkäufe auf Steam stimmen, ist ein späterer Port keineswegs vom Tisch. Das braucht Zeit.

„Twisted Tower“ ist genau das Richtige für alle, die das immersive Worldbuilding eines BioShock vermissen und Lust auf abgedrehten Retro-Horror haben. Der Preis von 14,99 EUR ist für den gebotenen Umfang ein absoluter No-Brainer auf Steam. Konsolenapieler müssen sich schlicht gedulden.

Haucht dem PC Leben ein oder wartet ab. Die Qualität stimmt.