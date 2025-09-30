BioWare: Ehemaliger Autor sieht düstere Zukunft – LGBT-Inhalte werden verschwinden

Electronic Arts wurde für 55 Milliarden Dollar von Saudi-Arabiens Public Investment Fund, der Private-Equity-Firma Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners übernommen. Offiziell spricht EA-CEO Andrew Wilson von einer „neuen Ära der Chancen“, versichert, dass die Mission und Werte von EA unverändert bleiben.

Für Spieler und Fans bedeutet dies jedoch Unsicherheit: Werden die kreativen Studios weiterhin die Freiheit haben, Geschichten abseits der Masse zu erzählen, oder steht ein starker Fokus auf sicheren Cashcows bevor?

Ex-BioWare-Autor schlägt Alarm

Trick Weekes, ehemaliger Autor bei BioWare, äußert deutliche Bedenken. In einem Beitrag auf Bluesky warnte er, dass BioWare unter den neuen Eigentümern stark unter Druck geraten könnte. Weekes befürchtet, dass queere Inhalte und politische Themen künftig kaum noch Platz haben werden. Stattdessen sollen Shooter, Sportspiele und Franchises im Vordergrund stehen.

Buyers: So your games… guns and football, yes?EA: Mmhmm, mmhmm, mostly guns and football, yep.Buyers: No gay stuff? No politics we're not going to like?EA: Haha, definitely not! Hey, could you give me one sec? I just need to shut down a studio real quick.kotaku.com/report-saudi… — Trick Weekes (@trickweekes.bsky.social) 2025-09-26T19:55:56.852Z

Ein Studio in der Zwickmühle

BioWare kämpft ohnehin schon mit gemischtem Feedback: Mass Effect Andromeda, Anthem und zuletzt Dragon Age: The Veilguard konnten nicht alle Fans überzeugen. Dass nun auch die Ausrichtung auf queere Inhalte als problematisch gesehen wird, verschärft die Unsicherheit. Obwohl ein neues Mass Effect in Arbeit ist, dürfte es noch Jahre dauern, bis es erscheint, und die Frage bleibt, wie viel kreative Freiheit BioWare bis dahin tatsächlich noch haben wird.

Die EA-Übernahme markiert einen potenziell radikalen Einschnitt für BioWare. Weekes’ Warnungen zeigen, dass die Prioritäten unter den neuen Eigentümern klar gesetzt werden könnten: sichere Spiele mit hohen Gewinnen statt riskanter, innovativer RPGs. Spieler sollten genau hinschauen, welche Geschichten BioWare künftig erzählen darf, und welche wohl endgültig der Rendite geopfert werden.