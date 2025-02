Bioware schlägt zurück: Wenn Gamer-Groll zum sozialen Pranger wird

Darrah weist auch auf einen interessanten Fakt hin: Jeder einzelne Autor, der jemals an Dragon Age gearbeitet hat, hat BioWare inzwischen verlassen. Aber ja, sicher waren es genau diese Leute, die man am besten persönlich im Netz fertig macht.

„Dragon Age: The Veilguard“ wurde laut Darrah insgesamt positiv aufgenommen ( Metascore 3.9 bei Usern ), was allerdings nichts daran änderte, dass einige Fans mit Fackeln und Mistgabeln loszogen – sei es wegen der Story oder wegen der dreisten Existenz queerer Charaktere. Dass das Internet bei solchen Themen grundsätzlich im Reaktionsmodus „Hysterisches Kreischen“ funktioniert, dürfte niemanden überraschen.

Er erklärt weiter, dass Spieler meist keine Ahnung haben, was intern während der Entwicklung passiert ist. Vielleicht hatte der Autor des Spiels keine Zeit, vielleicht wurde das Projekt fünfmal neu gestartet, vielleicht ist das Skript mies, weil ein Manager in letzter Minute beschlossen hat, alles umzuschmeißen. Aber Details sind ja nebensächlich, wenn man seine Pitchfork-Armee in den Kommentarspalten mobilisiert.

Seine jüngsten Kommentare scheinen sich auf „ Dragon Age: The Veilguard “ zu beziehen, obwohl er es nicht direkt erwähnt. Nach dem holprigen Reveal und der darauffolgenden Internet-Eskalation wurde BioWare von personellen Umstrukturierungen heimgesucht. Darrah kritisiert nun diejenigen, die das wie einen sportlichen Sieg feiern. Schließlich sei es ja vollkommen normal, dass ein Spiel, das einem nicht gefällt, am besten mit der sozialen und finanziellen Vernichtung der daran beteiligten Entwickler quittiert wird. Logisch, oder?

What do you think?