Black Desert Console kommt auf die PS5 und Xbox Series X|S

Gute Nachrichten für alle Fans von Black Desert Console: Ab dem 26. Juni 2025 wird das Spiel auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S in einer nativen Version verfügbar sein – ein Meilenstein für das Open-World-MMORPG, das bald sein fünfjähriges Crossplay-Jubiläum feiert. Doch dieses Update ist mehr als nur ein einfaches Upgrade. Es ist der Schritt, der das Spiel auf eine völlig neue Ebene hebt, und das alles kostenlos für die bestehenden Konsolenspieler.

Last-Gen Support endet

Die Veröffentlichung auf den neuesten Konsolen markiert einen wichtigen Wendepunkt, da Black Desert Console exklusiv für PS5 und Xbox Series X|S weiterentwickelt wird. Das bedeutet das Ende der Unterstützung für die vorherige Konsolengeneration. Klar, das klingt nach einem gewaltigen Schritt, aber es ist ein notwendiger, um mit der immer größer werdenden Nachfrage nach leistungsstärkeren Plattformen Schritt zu halten. Die technischen Einschränkungen der älteren Konsolen hätten die Bereitstellung neuer Inhalte und die Verbesserung der Spielleistung nur behindert.

Was erwartet uns mit dieser Umstellung? Zunächst einmal wird die Leistung auf den neuen Konsolen dramatisch verbessert. Was vorher noch mit Ruckeln und langen Ladezeiten kämpfte, wird nun in glatten, flüssigen Bildern und mit verbesserten Ladezeiten glänzen. Ein echtes Fest für Augen und Nerven! Doch das ist längst nicht alles. Der Update-Patch wird die Grundlage für neue Inhalte wie Ulukita und Deadeye legen, die den Horizont des Spiels noch weiter erweitern und neue Abenteuer für die Spieler bereithalten.

Aber warum dieser Fokus auf PS5 und Xbox Series X|S?

Die Antwort liegt in der stetigen Weiterentwicklung des Spiels und der zunehmenden Komplexität der Updates. Während das Crossplay-Feature das Spiel über die Jahre hinweg populär machte, ist es klar, dass die neuesten Inhalte nur auf den leistungsfähigeren Konsolen wirklich zur Geltung kommen können. Pearl Abyss hat damit nicht nur die Stabilität und Leistung im Blick, sondern auch das langfristige Ziel, alle Plattformen gleichzuziehen – keine Kompromisse, keine Unterschiede.

Es ist faszinierend zu sehen, wie Black Desert Console sich mit der Zeit immer weiter wandelt. Was 2025 ansteht, wird nicht nur die Performance steigern, sondern auch die Spielwelt erheblich bereichern. Für die Abenteuer*innen da draußen bedeutet das nicht nur ein grafisches Update, sondern auch eine Fülle an neuen Herausforderungen, die in einer unvergleichlichen Qualität auf die Konsolen kommen.

Bleibt also gespannt: Wenn Black Desert Console auf PS5 und Xbox Series X|S startet, wird das die Konsolenwelt für immer verändern.