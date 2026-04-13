Black Flag, God of War & Wolverine: Steht uns die krasseste Gaming-Woche des Jahres bevor?

Insider spekulieren über Ankündigungen und Details zum neuen God of War, Assassin's Creed Black Flag Resynced, Wolverine und Metro 4. Alle Details hier.

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Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Padawan von Niklas begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung aktueller Branchenthemen und...
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Die Gerüchteküche brennt lichterloh: Mit dem 16. April als potenziellem Termin für eine PlayStation State of Play und massiven Leaks zu „Assassin’s Creed: Black Flag Resynced“, „Metro 4“ und einem neuen „God of War“-Projekt steuern wir auf ein Beben zu, das die gesamte Branche aus ihrem derzeitigen Tiefschlaf könnte.

Der 16. April 2026 könnte seit langem mal wieder als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem Sony und Ubisoft & Co. gleichzeitig das Internet zum Schmelzen bringen. Was als vage Vermutung begann, hat sich durch Insider wie NateTheHate und Tom Henderson zu einem handfesten Hype-Zug entwickelt.

Das Fundament der aktuellen Aufregung ist das Remake von „Assassin’s Creed IV: Black Flag“. Laut aktuellen Berichten von Insider Gaming ist die Ankündigung für den 16. April geplant. Unter dem Titel „Resynced“ soll das Spiel bereits im Sommer 2026 erscheinen. Dass Ubisoft hier auf ein Remake setzt, ist taktisch clever: Das maritime Gameplay von 2013 ist bis heute unerreicht, und die Fans lechzen nach einer modernen technischen Umsetzung.

Die Kratos-Bombe: Ein neues God of War im April?

Der eigentliche Schocker kam am Wochenende von Tom Henderson persönlich: In der aktuellen Folge des Insider-Gaming-Podcasts enthüllte er, dass der nächste große „God of War“-Hauptteil bereits „sehr bald und im April“ angekündigt werden soll. Damit verdichten sich die Anzeichen, dass Sony für den gemunkelten State of Play am 16. April ein echtes Schwergewicht in der Hinterhand hat.

Bei diesem Projekt soll es sich weder um die bereits angekündigte Trilogy-Neuauflage noch um einen weiteren Nachfolger rund um Kratos handeln. Stattdessen deutet alles darauf hin, dass wir endlich das neue Spiel von Cory Barlog sehen, an dem Sony Santa Monica seit Jahren arbeitet.

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Bereits vor einem Monat öffnete der zuverlässige Insider NateTheHate die Schleusen: Laut seinen Informationen wird sich der nächste Titel nicht um Kratos oder Atreus drehen, sondern um Faye, die verstorbene Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus. Das Spiel peilt angeblich einen Release in der ersten Jahreshälfte 2027 an, wobei eine offizielle Enthüllung für dieses Jahr fest eingeplant sei.

Wolverine & Metro 4: Das Third-Party-Gewitter

Damit nicht genug. Falls am 16. April wirklich eine State of Play stattfindet, ist die Liste der „Gäste“ prominent:

  • Marvel’s Wolverine: Insomniac hat für das Frühjahr neue Infos versprochen. Ein Gameplay-Deep-Dive mit zum finalen Release-Datum ist überfällig.
  • Metro 4: Ein massiver 120-GB-Leak hat gerade erst ein eingestelltes Projekt der Reihe enthüllt, doch zeitgleich berichten Quellen, dass der echte Nachfolger zu Exodus diese Woche enthüllt wird.

Ist das alles zu gut, um wahr zu sein? Die Menge an korrelierenden Daten von unabhängigen Insidern ist für diesen Zeitraum außergewöhnlich hoch. Wir reden hier nicht mehr von „vielleicht“, sondern von konkreten Marketing-Slots, die gebucht sind. Wenn nur die Hälfte dieser Titel in dieser Woche einen Trailer bekommt, bricht der Hype-Zähler aus der Skala.

Welche Ankündigung würde euch mehr aus den Socken hauen: die Rückkehr von Edward Kenway, der erste Blick auf das neue Metro oder der nächste Streich von Cory Barlog?

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SOURCES:Insider-Gaming
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Peter Erlmeier
13. April 2026 09:55

Einfach abwarten ob was kommt oder vorgestellt wird.

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Daniel Schnell
13. April 2026 11:28

Wolverine hoffentlich ab 18 für Erwachsene

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Schwerer Ulles
13. April 2026 13:27

Der 15.09.26 ist doch das finale Release-Datum für Wolverine.

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Mark Tomson
13. April 2026 13:53
Reply to  Schwerer Ulles

Korrekt, Wortwahl wurde angepasst.

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