Black Friday 2021 startet bei Amazon, PlayStation, Media Markt, Saturn & Co.

Der jährliche Black Friday steht am morgigen Freitag an, an dem die Händler bekanntlich mit satten Rabatten locken. Gleicht vorweg, eine PS5 oder Xbox Series X wird wohl nicht dabei sein.

Wo man in diesem Jahr sparen kann, verrät heute bereits Sony PlayStation, die einen eigene Sale starten, während Amazon.de, Media Markt, Saturn & Co. um Mitternacht loslegen. Was ihr speziell von PlayStation erwarten könnt, haben wir nachfolgend kurz zusammengefasst.

Der PlayStation Store gewährt zum Beispiel Nachlässe auf diverse Titel, darunter auf FIFA 22 (PS4), Far Cry 6 (PS4 und PS5), Deathloop (PS5), Resident Evil Village (PS4 und PS5) und weitere. Auch den üblichen Rabatt auf PlayStation Plus und PlayStation Now gibt es wieder, plus Deals im PlayStation Gear und dem neuen PlayStation Direct Store.

Wo ihr sonst die heißesten Deals zum Black Friday findet, haben wir nachfolgend nach Händler zusammengetragen.

Black Friday Deals

Einige Händler legen sogar jetzt schon mit verfrühten Angeboten los, darunter Amazon, Media Markt und Saturn für Club-Mitglieder und weitere. Es lohnt sich also auch schon einmal jetzt hier vorbeizuschauen.

Man muss aber auch betonen, dass der Black Friday generell von den Händlern genutzt wird, damit diese ihre Lager räumen können und somit nicht immer die aktuellsten Produkte dabei sein werden. Auf der anderen Seite sind aber auch wirklich tolle Schnäppchen zu machen, auch wenn sich dann immer noch der Preisvergleich lohnt. Blindes loskaufen muss also nicht immer sein.

Falls wir gute Deals entdecken, informieren wir über unsere Push-Funktion, da dies einfach am schnellsten geht.

Happy Shopping!